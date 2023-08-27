الأحد 27 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: توطين الصناعة هدف حيوي لتحقيق 100 مليار دولار صادرات

النائب عمرو هندى
النائب عمرو هندى

قال النائب عمرو هندى، لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ملف توطين الصناعة وتنمية القطاع الصناعي أحد الأهداف الحيوية التي تسعى إليها الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقلالية في العديد من القطاعات الحيوية، وهناك العديد من الخطوات التى اتخذتها الدولة فى هذا الصدد لضمان تحقيق 100 مليار دولار صادرات وذلك من خلال عدة إجراءات إلى جانب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الدائمة بشأن الاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة الصناعات الثقيلة والاستراتيجية.

أولويات القيادة السياسية 

وأضاف النائب عمرو هندى، في تصريحات له اليوم،  أن الدولة تبنت استراتيجية شاملة للنهوض بالقطاع الصناعي، بداية من تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير الموارد البشرية، وتوفير الدعم المالي والفني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخلال السنوات الأخيرة كان دعم وتشجيع الصناعة أحد أولويات القيادة السياسية بوصفه مسعى أساسيًا في جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية وتعزيز التكنولوجيا والابتكار، وهناك حزمة كبيرة من القرارات التى أكدت عزم الدولة على الوصول للهدف المنشود من دعم الصناعة.

خطة تقليل الاستيراد


وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنه تنفيذ عدد من المناطق الصناعية الحديثة والمتكاملة، والمشروعات الصناعية الكبرى، التي أسهمت في الاستقرار النسبي للسوق خلال أعوام الأزمة جائحة كورونا والازمة الروسية الأوكرانية، وشددت الدولة على ضرورة تنفيذ خطة تقليل الاستيراد والحد منه دون المساس بالنشاط الإنتاجي والتأثير على استيراد مستلزمات الإنتاج.

txt

توجيهات الرئيس السيسى بتوفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة الأبرز بالصحف

txt

برلمانى: توجيهات الرئيس السيسى تؤكد اهتمامه بتحويل مصر لمركز إقليمى للصناعات الثقيلة

تيسيرات في ملف الصناعة


وأشاد عضو مجلس النواب، بجهود الدولة بشأن توطين عدد من الصناعات وخاصة الثقيلة، في إطار استراتيجية التوطين المحلي لصناعة مستلزمات الإنتاج كهدف استراتيجي وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وإلقاء عدد من الصحف على توجه مصر فى هذا الصدد، والتيسيرات فى ملف الصناعة على وجه التحديد، سواء تعميم إصدار الرخصة الذهبية لكافة أنواع الأنشطة الاستثمارية دون تمييز لمدة ثلاثة أشهر، وطرح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع، وتكليف هيئة التنمية الصناعية بسرعة إصدار التراخيص الصناعية، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، مؤكدا كل هذه الإجراءات تدعم الصناعة الوطنية بشكل كبير على أرض الواقع.

النائب عمرو هندي مجلس النواب توطين الصناعة الصناعات الثقيلة السيسي ملف توطين الصناعة

مواد متعلقة

حزب المؤتمر يشكل لجنة لإدارة دعم ترشح السيسى لفترة رئاسية جديدة

"نمتلك جميع المقومات".. "صناعة الشيوخ" مطالبة الحكومة بسرعة توطين صناعة السيارات

برلمانى: توجيهات الرئيس بدعم الصناعات الثقيلة تؤكد حرصه على توطينها

برلمانى: توجيهات الرئيس السيسى تؤكد اهتمامه بتحويل مصر لمركز إقليمى للصناعات الثقيلة

"زراعة الشيوخ": أمن مصر الغذائى على رأس أولويات الأجندة الوطنية

"اقتصادية النواب" تطالب الحكومة بسرعة تنفيذ تكليفات الرئيس بتوطين صناعة الحديد والصلب

صناعة النواب مشيدة بتوصيات الحوار الوطنى: عالجت الكثير من المشكلات الاقتصادية

"حماة الوطن" يرحب بانضمام مصر لمجموعة "بريكس": نجاح جديد للاقتصاد الوطني

الأكثر قراءة

عصرًا.. تشييع نقيب قراء الشرقية لمثواه الأخير بقرية الصفا

"من خطف لجثة وقتل".. حيلة فتاة لخطف ابن خالتها انتهت بكارثة فى قليوب

البنك الدولى: منطقة الشرق الأوسط استجابت لأزمة كورونا باتخاذ تدابير الحماية الاجتماعية

صحيفة سعودية: محمد صلاح لاعبًا فى اتحاد جدة

"الدستور" تكشف سر استبعاد ميدو من العمل فى الزمالك مع اللجنة الثلاثية

المحكمة تقضى بقبول طلب "رد الاعتبار" لهشام طلعت مصطفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

علي سعدة

خروج الفئران من جحورها

حسين دعسة

بريكس بلس "BRICS Plus".. ماذا فى جعبة المواجهة مع الغرب؟

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

منى رجب

مع السيسى.. استكمالًا لتمكين المرأة

وائل لطفي

لماذا لا تبيع الحكومة الأمل للناس؟

ماجد حبته

مصر 80 روسيا

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"العارورى" يهدد بحرب متعددة الجبهات.. ونتنياهو يرد: أنت تعرف لماذا تختبئ

بودابست 2023.. إسرائيل تحصل على الميدالية الفضية فى بطولة العالم لألعاب القوى

"تهديد متبادل".. كيف تتعامل إسرائيل مع ميدان العمليات فى الضفة الغربية؟