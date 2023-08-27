جامعة حلوان تعقد مقابلات الطلاب المتطوعين لتنظيم أسبوع شباب الجامعات

عقدت لجنة التطوع في أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر، الذى تنظمه جامعة حلوان مقابلات للمتطوعين لتنظيم أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا، وذلك برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

وتضمنت المقابلات التعرف على المتطوعين لاختيار المقبولين وقياس مهاراتهم في اللغات والترجمة والحاسب الآلي، وكذلك مهارات المتطوع الرياضية، وهل سبق له الاشتراك في تنظيم أي أحداث سابقة.

كذلك تضمنت المقابلات تحديد المجالات التى يتميز فيها المتطوع وقدراته للمساهمة فيها فى ذلك الحدث الرياضى سواء مرافقة الوفود، أوالأفتتاح ومراسم الختام، أوتنظيم دخول وخروج الجماهير، أو الأمن للملاعب والمنشآت، المبادرات والتوعية، أو مهارات تتعلق بالاتصال وتكنولوجيا المعلومات، الأعلام والعلاقات العامة، وكذلك مرافقة كبار الزوار.

أرقام واسماء الطلاب المتطوعين والمؤهلين

وقد اعلنت اللجنة عن أرقام واسماء الطلاب المتطوعين والمؤهلين لحضور البرنامج التدريبي المؤهل لتنظيم أسبوع شباب الجامعات "مرفق أرقام الطلاب المقبولين"، حيث سيتم عقد المحاضرة التدريبية في تمام الساعه الرابعة مساء يوم الأربعاء الموافق ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان.

وأعلنت اللجنة عن مجموعة من التعليمات الهامة للطلاب المقبولين، وهي: حضور البرنامج التدريبي في الموعد المحدد، وتسجيل الاسم، علماً بأنه سيتم إقصاء المتطوع المتخلف عن الحضور، كما يجب على الطلاب إغلاق الهواتف أثناء المحاضرة، وإحضار بلوك نوت، وستبدأ المحاضرة التدريبية من الساعة الرابعة والنصف عصرًا حتى السابعة مساء.

هذا ويتم تنظيم فعاليات أسبوع شباب الجامعات بقيادة الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار، رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، والأستاذ هشام رفعت، أمين الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد جاد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ويشرف على لجنة تنظيم واختيار المتطوعين الدكتور شريف أبو العنين، أعضاء لجنة المتطوعين.