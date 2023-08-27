الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإنتاج الحربي يترأس مجلس إدارة المركز الطبي التخصصي

وزير الانتاج الحربي
وزير الانتاج الحربي

ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى مجلس إدارة المركز الطبى التخصصى التابع لوزارة الإنتاج الحربي، وجاء ذلك بمقر المركز بمدينة حلوان.

كل أوجه الرعاية الصحية المتكاملة للعاملين بالوزارة
 

واستهل الوزير محمد صلاح الاجتماع بتوجيه التحية للأطباء والإداريين القائمين على إدارة شئون المركز الطبى التخصصى، مشددًا على ضرورة استمرار المركز فى تقديم كل أوجه الرعاية الصحية المتكاملة للعاملين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى، والشركات التابعة وذويهم، وأيضًا كل المترددين على المركز الطبى من خارج الوزارة، وذلك ضمن قيم مهنية متميزة ومتطورة وآمنة فى متناول الجميع مع مراعاة أعلي معايير الجودة.

خطة تأهيل وتدريب العاملين بالمركز

عقب ذلك اطلع وزير الدولة للإنتاج الحربى علي خطة تطوير المركز، وكذلك خطة تأهيل وتدريب العاملين بالمركز، طبيًا وإداريًا، كما اعتمد سيادته عددًا من القرارات الإدارية التي تهدف إلي الارتقاء بالمستوي العلمي والعملي للشباب، والنهوض وتطوير الخدمة الطبية المقدمة بالمركز، وأكد الوزير "محمد صلاح" أن المركز الطبى يعد منشأة طبية متميزة يجب الحفاظ عليها، وعلي المستوي الطبى الذي وصلت إليه بجهد كل القائمين عليها، وذلك لمواصلة تقديم الخدمات الطبية وتأدية الرساله المنوطة بها علي أكمل وجه.

شركة المعصرة للصناعات الهندسية

وكان قد عقد المهندس عماد فوزي رئيس مجلس إدارة شركة المعصرة للصناعات الهندسية  اجتماعًا مع العاملين بالشركة، حيث أوضح أن هذا اللقاء يأتي في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة قيام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بعقد اجتماعات دورية مع العاملين لإطلاعهم على أحدث المستجدات، وإشراكهم في عملية صنع القرار ووضع مقترحات للتغلب على أي تحديات قد تطرأ على العملية الإنتاجية.

محمد صلاح الدين للإنتاج الحربي حلوان الانتاج الحربى الأطباء

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