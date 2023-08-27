وفد من الاتحاد الأوراسى يتفقد إجراءات الرقابة على تصنيع وتداول الأعلاف فى مصر

في إطار اهتمام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بزيادة الصادرات الزراعية المصرية وفتح أسواق جديدة والارتقاء بالمنتجات المصرية، استقبل المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف وفدًا رسميًا من الاتحاد الأوراسي لتفقد إجراءات الرقابة على تصنيع وتداول الأعلاف وخاماتها وإضافاتها.

مراجعة وتدقيق إجراءات الفحص لكل مدخلات الصناعة

وأفاد الدكتور أحمد العكازي، مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، بأن زيارة الوفد الروسي، والذي يضم خبراء ومسئولين من الطب البيطري والإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية للاتحاد الأوراسي، خطوة مهمة لمراجعة وتدقيق إجراءات الفحص لكل مدخلات صناعة الأعلاف وإجراءات اعتماد الجهات الرقابية كالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بدءًا من إجراءات التسجيل للمنتجات المستوردة والمحلية الصنع وسحب العينات بالموانئ والمنافذ الجمركية والتحليل الكيماوي وإجراءات الرصد والتتبع وتحليل المخاطر والرقابة الداخلية على مصانع الأعلاف.

وقد زار الوفد بعض المعامل ومنها معمل التكنولوجيا الحيوية، وعاين خطوات العمل منذ استلام العينات حتى إصدار الشهادات وأرشفة النتائج بقواعد البيانات.

الاتحاد الأوراسي كيان اقتصادي وسياسي يضم عددًا من الدول الأوروبية والآسيوية مثل روسيا وكازاخستان وروسيا البيضاء وغيرها.