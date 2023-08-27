أجندة الدستور الثقافية اليوم الأحد 27 أغسطس 2023

مناقشة كتاب "العودة إلي آخر الحارة"، واحدة من الأمسيات الفنية والثقافية، والتي يحتشد بها اليوم الأحد 27 أغسطس والتي نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

ففي الثامنة مساء، تحتضن مكتبة البلد، بمقرها الكائن أمام الجامعة الأمريكية بميدان التحرير، حفل توقيع ومناقشة أحدث إصدارات دار المحروسة للنشر، “العودة إلى آخر الحارة.. كيف تتذكر أعياد ميلادك بعد الأربعين”، للكاتب عبد الرحمن مصطفى.

ــ أمسية شعرية غنائية

وفي نفس التوقيت ــ الثامنة مساء ــ تعقد بنادي أدب آفاق اشتراكية بمقره الكائن بالقرب من محطة مترو محمد نجيب، أمسية غنائية شعرية، يشارك فيها كلا من: الشاعر محمد مغاوري، والفنان الموسيقار فايد عبد العزيز، ويدير الأمسية الشاعر مصطفى الجارحي.

ــ فعاليات صندوق التنمية الثقافية

وفي الثانية ظهرا، يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، معرض كاريكاتير بعنوان "فى حب نجيب محفوظ" بمتحف نجيب محفوظ تكية أبو الدهب، والتابع لقطاع الصندوق. والذي يستمر حتى الإثنين 4 سبتمبر 2023.

يأتي ذلك بحضور السفير سوشيل كومار لامسال سفير نيبال بالقاهرة، والفنان مصطفى الشيخ رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير وعدد من الفنانين ورسامي الكاريكاتير.

ويتناول المعرض شخصية الروائي والأديب العالمي نجيب محفوظ والذي يُعد أول أديب عربي حائز على جائزة نوبل في الأدب عام 1988، والذى كان مصدرًا لإلهام العديد من الفنانين في مختلف دول العالم.

يضم المعرض أكثر من 45 بورتريه كاريكاتيري للأديب العالمي نجيب محفوظ، من 17 دولة منها: الإمارات، السعودية، لبنان، المغرب، نيبال، روسيا، الصين، ماليزيا، أوكرانيا، أستراليا، بيرو، أسبانيا، أندونيسيا، مقدونيا، المكسيك، أورجواي بالاضافه الى مصر.

ــ حفل فرقة تخت السلم فى قصر الأمير طاز

كما يقيم قصر الأمير طاز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى الثامنة مساء، حفل غنائى لفرقة "تخت السلم" تقدم الفرقة مجموعة متنوعة من الأغانى منها: “لما بسرح، اللي شالوا الهم، تخيلي، لسه بتهروا، درويش، الروح تشتاق، حالي أيه، وهران، كان ليا يوم حبيب،الليلة يا سمرة وغيرها”.

ــ أنشطة بيت السناري الأثري

كما ينظم بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، والتابع لمكتبة الإسكندرية، مجموعة من الأنشطة، والتي تبدأ في الحادية عشرة صباحا، مع ورشة حكي تفاعلي للأطفال واليافعين، والتي تقام تحت عنوان “سيرة الظاهر بيببرس” .. الحكاية الشعبية بالرواية المصرية، والتي يقدمها ويقوم عليها الشاعر المترجم محمد رمضان حسين.

يليها في السادسة مساء، تعقد ببيت السناري الأثري أيضا، ورشة "التصوير بالموبايل" والتي تعقد بالتعاون مع مبادرة سيرة القاهرة. ،يقدم الورشة عمر عبد الناصر؛ رئيس قسم التصوير بالموبايل بقناة القاهرة الإخبارية.

وتركز الورشة على كيفية صناعة فيلم وثائقي بالموبايل من خلال توضيح كيفية الإعداد المسبق للموضوع، والبحث المتأني عن المعلومات، وتحديد جودة التصوير والتسجيل الصوتي، وكذلك كيفية استخدام كاميرا الموبايل بشكل مهني، بالإضافة إلى كيفية إخراج أفضل جودة تصوير فيديو من الموبايل وعن علاقة الضوء بالتصوير وكيفية توظيفه.

ــ حفل توقيع ومناقشة “فوضي الدم”

وفي السابعة مساء، تنظم دار المرايا للثقافة والفنون، أمسية لمناقشة وتوقيع المجموعة القصصية “فوضي الدم”، للكاتب الشاب ياسين محمود، والذي فاز بمجموعته بجائزة يحيي الطاهر عبد الله للقصة القصيرة في دورتها الماضية.

وبحسب الناقد دكتور خيري دومة عن مجموعة “فوضي الدم”: “تتمتع المجموعة بالرهافة والعمق، وتتسم بقدر كبير من الالتزام البنائي، وتكشف عن كاتب واعد في القصة القصيرة”.

ــ مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية

وفي إطار فعاليات الدورة العشرين لمهرجان الصيف، والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية، يستقبل المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، في الثامنة والنصف مساء، حفلًا فنيًا موسيقيًا، والذي يحييه الفنان أبو.

وفي نفس التوقيت ــ الثامنة مساء ــ تقام ضمن فعاليات المهرجان، حفل موسيقي تحييه مجموعة القاهرة الكلاسيكية، وذلك بمركز الفنون التابع لمكتبة الإسكندرية.