بريكس بلس BRICS Plus.. ماذا في جعبة المواجهة مع الغرب؟

يبدو أن تحليلات خبراء المجلس الأطلسي، الذراع الذي يعمل على الأبحاث والدراسات لمجتمع حلف شمال الأطلسي، الناتو، تحليلات اخذت نتائجها من تفاوت الخبرات، رغم ابعادها عن فهم ما يحدث في مجتمع مجموعة البريكس،هذا التجمع السياسي-الاقتصادي،الذي عقدت أول قمة له بين رؤساء الدول الأربع المؤسسة (البرازيل وروسيا والهند والصين) في يكاترينبورغ بروسيا في حزيران 2009.

ما الذي حدث من عام تأسيس البريكس 2009 إلى عام 2023؟!.

في 14 عاما مضت، كان البريكس قابل للتفتت، الأزمة العالمية، والحرب الروسية الأوكرانية، خلخللت والتوازنات الإقليمية والأمنية والاقتصادية، وقاربت هموم القارات، لتختزل في المخاوف من الركود التضخم وتوقف سلاسل الإمداد، في تباين سياسي وضياح الدبلوماسية الحوار مبادرات السلام.

كل ذلك يجعل خرائط الهيئات والمنظمات الدولية والأممية والجيوسياسية والأمنية تتوسع في كياناتها، خارج قوة الأحلاف والمجموعات القوية بعد حلف الأطلسي، أو مجموعة العشرين، أو التكتلات الجيوسياسية، جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، واتحاد التعاون الخليجي.

أعلنت مجموعة البريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، في قمتها التي انعقدت مؤخرا في جوهانسبرج، أن عضويتها تضاعفت(...)اذ تمت دعوة الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للانضمام إلى المجموعة في يناير المقبل .

خبراء المجلس الأطلسي، قالوا انه من الممكن أن يعمل منافس هائل لمجموعة السبعة من القوى الديمقراطية على إعادة تشكيل الجغرافيا الاقتصادية والجغرافيا السياسية عبر مجموعة من القضايا، من الحرب الروسية في أوكرانيا إلى وضع الدولار الأميركي باعتباره العملة الاحتياطية العالمية.

.. والسؤال المركزي :

هل ترقى المجموعة التي لم يتم تسميتها بعد-مقترح "بريكس بلس" إلى مثل هذا المنافس؟ من هم خبراء المجلس الأطلسي، الذين حاولوا فهم الأحداث عبر عمر المجموعة القصير؟

* أعضاء جدد، تتجه البريكس نحو الصين.

ينتبه " هونغ تران" زميل أول غير مقيم في مركز الاقتصادات الجيولوجية التابع للمجلس الأطلسي،الى حقائق متباينة منها

*1:

في قمة البريكس، وافقت المجموعة للتو على قبول ستة أعضاء جدد: الأرجنتين، ومصر، وإثيوبيا، وإيران، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة؛ والنظر في البلدان الأخرى المحتملة.

*2:

بدعم قوي من الصين وروسيا، أدى إدراج إيران إلى تعزيز المحور المناهض للولايات المتحدة في مجموعة البريكس - مما جعل الأمر أكثر عدائية وأكثر صعوبة بالنسبة للولايات المتحدة والغرب للتعامل معها كمنظمة تضم عضوين خاضعين لعقوبات دولية.

*3:

يعكس القرار نفوذ الصين وروسيا في المجموعة، وقد لا يكون مريحاً للغاية بالنسبة للأعضاء المعتدلين مثل الهند والبرازيل.

*4:

ستضيف المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ثقلاً اقتصادياً مهماً إلى المجموعة، التي تضم الآن العديد من الأعضاء المهمين في منظمة البلدان المصدرة للبترول بالإضافة إلى روسيا، مما يمنحها أهمية في الجغرافيا السياسية لسوق النفط العالمية.

*5:

يمكن للمملكة العربية السعودية والأرجنتين، وكلاهما عضو في مجموعة العشرين، تمكين البريكس من المساعدة في تنسيق وجهات نظر معظم أعضاء مجموعة العشرين في الأسواق الناشئة. وبهذا المعنى، فمن الممكن أن تعمل المجموعة كنظير غير رسمي لمجموعة السبع، التي تتولى تنسيق مواقف البلدان المتقدمة قبل اجتماعات مجموعة العشرين.

*6:

في ظل وجود محور قوي بين الصين وروسيا وإيران، قد ينتهي الأمر بالمجموعة إلى الضغط من أجل اتخاذ مواقف مناهضة للغرب، مما يجعل التوصل إلى حلول وسط في مجموعة العشرين أكثر صعوبة.

*7:

اتفقت دول البريكس أيضًا في القمة على تسريع استخدام عملاتها المحلية لتسوية المعاملات التجارية والاستثمارية فيما بينها، مع الاستمرار في تقليل اعتمادها على نظام الدفع العالمي والنظام المالي العالمي القائم على الدولار الأمريكي.

*أعضاء الشرق الأوسط.. الرياح الجيوسياسية المتغيرة

مدير مبادرة سكوكروفت لأمن الشرق الأوسط في برنامج الشرق الأوسط التابع للمجلس الأطلسي

"جوناثان بانيكوف" حسم بعض نقاط البحث عندما قال ان : القرار الذي اتخذته دول البريكس بدعوة أربع دول من الشرق الأوسط للانضمام إلى صفوفها - المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر وإيران - يسلط الضوء على الرياح الجيوسياسية المتغيرة بقدر ما يعكس فرصة لتحقيق تكامل اقتصادي أوثق مع تلك الدول.

يجتهد الباحث، عبر رؤيته الذاتية ان بريكس ستكون "بالنسبة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فإن الانضمام إلى المجموعة قد يكون أمرًا تكافليًا، حيث يتطلع كلاهما إلى الانخراط وتعميق التعاون مع الدول غير الغربية وتنويع شراكاتهما الاقتصادية كتحوط إضافي ضد الولايات المتحدة" . .. ويرى ان إدراج السعودية والإمارات من شأنه أن يجلب فرصًا استثمارية وتجارية جديدة حيث تسعى الأولى إلى تنويع وتوسيع اقتصادها بسرعة عبر مجموعة من صناعات الوقود الجديدة غير الأحفوري.

.. وينحاز" بانكوف" إلى تخمينات، قد تبدو غير دقيقة عنا اعتبر عضوية مصر في البريكس:لا تبدو مصر، التي تواجه حاليًا أزمة مالية واقتصادية - هي بالتأكيد، أزمة نتيجة أزمات عديدة تركت بصماتها على المنطقة والعالم - ، مرشحًا رئيسيًا لإدراجها على الورق، لكن ربما تنظر موسكو وبكين إلى دعوة القاهرة على أنها أشبه بأخذ طيارة – مما يعزز العلاقات الآن على أمل التمكن من تحقيق استراتيجيا… كما أشار إلى إمكانية :"الاستفادة من الأصول المصرية في العقود المقبلة" .

.. ايضا:من المحتمل أن تنظر مجموعة البريكس إلى الموقع الاستراتيجي الرئيسي للقاهرة، والسيطرة على قناة السويس، وحقول الغاز المكتشفة حديثًا على أنها مربحة، اقتصاديًا وسياسيًا، على مدى العقود المقبلة" .

بانيكوف يقول انه يكاد يكون من المؤكد أن قرار ضم إيران كان مدفوعًا من قبل روسيا والصين إن الانضمام إلى مجموعة البريكس لن يغير الاقتصاد الإيراني بين عشية وضحاها. تنظر إيران إلى العلاقات مع الصين باعتبارها بمثابة شريان حياة اقتصادي ، بالنظر إلى الحالة السيئة للاقتصاد، الذي لا يزال يعاني من مجموعة من العقوبات الأمريكية .. ولكن مع مرور الوقت، فإن مجموعات مثل البريكس لديها القدرة على تقويض قوة واشنطن عندما يتعلق الأمر بمعاقبة أو عزل البلدان التي تنتهج سياسات تتعارض مع المصالح الأمريكية،، بالطبع هذا أمر افتراضي، غير دقيق محليا، خاصة إذا فهمنا ان الولايات المتحدة الأمريكية، كانت تسعى إلى أنظمة وطرق بديلة للتجارة والمدفوعات التي تفتقر واشنطن إلى نفس النفوذ عليها. التي لديها اليوم عبر SWIFT، على سبيل المثال.

* طموحات كبيرة.. تواجه تحديات جديدة.

الباحث المتخصص بالشؤون الأفريقية "راما ياد" مدير أول لمركز أفريقيا التابع للمجلس الأطلسي وكبير زملاء مركز أوروبا، ينطلق من واقع ما انتهت إليه اجتماعات قمة البريكس:



سيكونون في الحادية عشرة الآن. ستُضاف ست دول جديدة، بما في ذلك دولتان أفريقيتان، مصر وإثيوبيا، إلى أعضاء مجموعة البريكس الخمسة في الأول من يناير/كانون الثاني 2024،"ياد تعرض الأولويات القمة المجموعة، وفق:

*اولا:

أولوية لقمة البريكس الخامسة عشرة في جوهانسبرج. وقال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، الذي استضاف القمة: "إن مجموعة البريكس تبدأ فصلا جديدا".

*ثانيا:

تمثل مجموعة البريكس الحالية المؤلفة من خمسة أعضاء ربع ثروة العالم وتضم 42 في المائة من سكان العالم.

*ثالثا:

سوف تواجه مجموعة البريكس تحديات جديدة، منها ان المجموعة شديدة التنوع، وتشهد نمواً غير متكافئ ومصالح متنافسة،وتشكل أهمية الصين، التي تمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي للمجموعة، مشكلة بالنسبة للهند.

*رابعا:

تريد بعض دول البريكس، بما في ذلك جنوب أفريقيا، إنقاذ علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة ولا تريد الانجرار إلى استراتيجية الحرب الباردة التي تنتهجها روسيا.

*خامسا:

مع العضوية الجديدة لأنظمة "استبدادية-كما في النص- مثل إيران، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يحتاج الأفارقة حقاً إلى جلب مشاكل الشرق الأوسط إلى هذه المجموعة؟ إذا كانوا يريدون التعامل مع إسرائيل، فماذا ستقول إيران؟

*رؤية بكين للكتلة تقود توسع البريكس

قد تكون" كولين كوتل" نائبة مدير مركز الصين العالمي التابع للمجلس الأطلسي، أبرز ما أشارت الي وعي ما يحدث داخل الكتل القوية في بريكس، وكوتل أمضت سابقًا أكثر من اثني عشر عامًا في وكالة الاستخبارات المركزية حيث عملت في مجموعة متنوعة من الأدوار التي تغطي شرق وجنوب آسيا، وهي تؤكد، أن ما يحدث على السطح في هذه المجموعة، يرتهن الي:

*رهان اول:

تحاول مجموعة البريكس تعزيز مكانتها كمنصة ونصير للجنوب العالمي. ويتوافق هذا بشكل وثيق بشكل خاص مع رؤية بكين للتجمع، ومن المحتمل أن يستوعب الأعضاء الستة الجدد - الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة - التفضيلات الصينية أيضًا.

*رهان ثاني:

إن التمثيل من منطقة جنوب شرق آسيا ذات الوزن الاقتصادي الثقيل مفقود بشكل ملحوظ، مما قد يعكس علاقات بكين المتوترة في المنطقة. وكان من الممكن أن تكون إندونيسيا خياراً منطقياً، لو أنها حضرت اجتماع " أصدقاء البريكس".

*رهان ثالث:

ينحدر أربعة من الأعضاء الستة الجدد من الشرق الأوسط، وهي المنطقة التي وسعت بكين بشكل مطرد علاقاتها الاقتصادية والعسكرية والسياسية في السنوات القليلة الماضية.

.. والنتيجة:

مجموعة البريكس الموسعة ستزيد من صعوبة تفعيل مهمتها المتمثلة في تعزيز مصالح الجنوب العالمي. لقد كانت مجموعة البريكس دائما تجمعا مثقلا بالرمزية وليس بالجوهر. وحتى مخرجاتها الملموسة، مثل بنك التنمية الجديد الذي تم التفاوض عليه والتنسيق معه بجهد مضني، لم تنجح بشكل ملحوظ في تغيير مشهد الحكم العالمي على النحو الذي كانت المجموعة تأمله. إن إضافة المزيد من الأصوات المتباينة إلى مجموعة البريكس لن يؤدي إلا إلى زيادة التحدي المتمثل في التوصل إلى اتفاق بشأن المجالات الرئيسية التي تأمل المجموعة في إحراز تقدم فيها، مثل الحد من استخدام العملات المحلية في التجارة وتوسيع علاقاتها المصرفية المراسلة.

* غياب بوتين

تقنيا غاب اجتهاد الباحث "مايكل بوسيوركيو"، عن بعض ما يمكن أن يشغل عامل اكاديمي في مركز أوراسيا التابع للمجلس الأطلسي؛ الذي حضر الي جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، لحضور قمة البريكس.



في التقرير قال "بوسيوركيو" انه: في حين كان غياب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمثابة الإبهام المؤلم، حتى لا يتفوق عليه مهرجان القمر الهندي وشي الذي يمطر الدولة المضيفة جنوب أفريقيا بالمال، فقد تمكن من سرقة دورة الأخبار من خلال تحييد خصم رئيسي بينما كان القادة جالسين.

.. ومما قال :إن انضمام الأرجنتين ومصر وإثيوبيا يمنح أمريكا الجنوبية وأفريقيا تمثيلاً أكبر. وتساعد عضوية إيران في تلميع صورة مجموعة البريكس باعتبارها نادياً شاملاً يسمح للدول بالدخول(...) وكان من المتوقع أن تنضم إندونيسيا، لكن يقال إنها طلبت المزيد من الوقت للاستعداد.

* دفع الولايات المتحدة والبرازيل إلى التباعد.

نائبة مدير مركز أدريان أرشت لأمريكا اللاتينية التابع للمجلس الأطلسي "فالنتينا صادر" تقود عمل المركز بشأن البرازيل، والمساواة بين الجنسين، والتنوع، وتدير المجلس الاستشاري للمركز، خصصت خبرتها التنويه الصلة بين نتائج القمة وما يحدث بين الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل.. كيف ذلك؟.

هي تقول:

كان الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا يسير على خط رفيع في سياسته الخارجية. وربما كانت قمة البريكس قد دفعت برازيليا وواشنطن إلى مزيد من التباعد.

ووضعت رؤيتها حول:إن النهج الذي ينتهجه لولا في السياسة الخارجية ينسجم مع الأولويات التي تميز بها خلال ولايتيه الأخيرتين. وتشمل هذه الحاجة إلى نظام عالمي أكثر ديمقراطية تتمتع فيه دول مثل البرازيل والهند وجنوب أفريقيا بمكانة متساوية. لكن الديناميكيات الجيوسياسية الحالية تغيرت بشكل كبير.

.. وربما من المثير ان نفهم تحليلها استنادا إلى ما دافع عنه الرئيس البرازيلي " لولا" ووزير المالية فرناندو حداد علناً عن دور مجموعة البريكس ليس كنقطة مقابلة للولايات المتحدة أو لهيمنة مجموعة السبع، بل كمساهم في نظام عالمي أكثر دبلوماسية وشمولاً. ومع ذلك، وبالنظر إلى الحساسيات الجيوسياسية الحالية، إلى أي مدى لا تؤدي التحالفات - رغم كونها غير مباشرة - مع دول مثل روسيا وإيران إلى الإضرار بمصداقية البرازيل في الخارج بشكل أكبر؟

عمليا، وخارج نطاق البريكس، كانت البرازيل الدولة الوحيدة في مجموعة البريكس التي أدانت الغزو الروسي لأوكرانيا في الأمم المتحدة العام الماضي؛ والصين هي الشريك التجاري الرئيسي للبرازيل، والرئيسة السابقة ديلما روسيف هي الرئيس الجديد لبنك التنمية الجديد التابع لمجموعة البريكس. ومن ناحية أخرى، تسعى البرازيل إلى إقامة علاقات أقوى في مجالات التجارة، والاستثمار، والمناخ، وغير ذلك من الأولويات المتبادلة مع الولايات المتحدة، التي زارها لولا خلال الشهر الأول من توليه منصبه. كما تسعى البرازيل إلى إقامة علاقات أقوى مع أوروبا، مع استمرار المفاوضات بشأن الاتفاقية التجارية بين ميركوسور والاتحاد الأوروبي.

.. وكشفت الباحثة إلى حقيقة مهمة هي :وبينما تسعى البرازيل إلى إعادة تشكيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يصبح الاجتماع المقبل المحتمل بين لولا والرئيس الأميركي جو بايدن في نيويورك أكثر أهمية. ماذا يوجد على أجندة واشنطن؟

*فعالية البريكس.. في قدرة الهند والصين حل نزاعاتهما

ينجح المدير الأول وكبير زملاء مركز جنوب آسيا التابع للمجلس الأطلسي "كابيل شارما" في طرق بعض حساسيات الوضع الجيوسياسي، بين الهند والصين.. ولفت بقوة الي حقائق مهمة منها:

*



اولا:وضع العالم اليوم.

في الفترة التي سبقت قمة البريكس، أعرب القادة الهنود باستمرار عن نواياهم بشأن المنصة، بما في ذلك قضايا مثل الاستجابة لوباء كوفيد-19، وأزمة سلسلة التوريد والطاقة، وتأثير غزو أوكرانيا، والأزمة. *ثانيا: إدارة الأزمات.

عدم قدرة المنصات المتعددة الأطراف التي يقودها الغرب على إدارة الأزمات العالمية. بالنسبة لدول مثل الهند، تمثل مجموعة البريكس كتلة مهمة تمثل 40%من سكان العالم و27.7 تريليون دولار من الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، مع تركيز القوة الاقتصادية في المؤسسات التي يقودها الغرب منذ الحرب العالمية الثانية، شعرت الهند وغيرها من دول الجنوب العالمي بأنها مهملة إلى حد كبير.

*ثالثا:المنظور العالمي الجديد.

يعتقد القادة الهنود أن قمة البريكس يمكن أن تكون المنصة التي يمكن أن تجلب منظورا جديدا وأكثر إنصافا للتعاون العالمي وحل المشكلات. وبالتالي، فإن الهند ستضع قمة البريكس لعام 2023 في موقع يسمح لها برفع الصوت الفعلي للجنوب العالمي.

*رابعا:طموحات مشروعة.

قد يؤدي توسع البريكس من خمس دول إلى إحدى عشرة دولة إلى اكتساب الهند والمجموعة للنفوذ (على الأقل بصريًا)، حيث تشتمل الكتلة الموسعة على تركيز أكبر من الدول المنتجة للطاقة، فضلاً عن التعاون المحتمل في تحويل المعاملات التجارية بعيدًا عن دول مجموعة البريكس. دولار. وسيحاول الأعضاء استخدام هذا التوسيع للضغط من أجل إحداث تغييرات في الأمم المتحدة والمؤسسات العالمية الأخرى. ومع ذلك، لكي تكون مجموعة البريكس فعالة على المدى الطويل، ستحتاج الهند والصين إلى حل التحديات الحدودية والتعاون في القضايا العالمية الصعبة بالإضافة إلى نشر رأس المال للاقتصادات النامية.

*إن التوسع سلاح ذو حدين بالنسبة لطموحات مجموعة البريكس

مروجانك بوساري، مدير مساعد في مركز الاقتصاد الجيولوجي التابع للمجلس الأطلسي، يضع التقييم المحلي لتوسيع البريكس، ينطلق من توابث راهنة، هي:



سيؤدي التوسع إلى تغيير نسيج مؤسسة البريكس بطريقتين رئيسيتين:

- أولاً:

يمكن أن تغير بنية المفاوضات داخلياً. ويختلف الأعضاء الجدد بشكل كبير من حيث الحجم الاقتصادي، وسياق الاقتصاد الكلي، وعلاقاتهم مع الاقتصادات غير الأعضاء في مجموعة البريكس. تتخذ مجموعة البريكس قراراتها من خلال الإجماع، وتحقيق الإجماع بين إحدى عشرة دولة ذات اقتصادات ومناطق جغرافية ومصالح متنوعة أصعب بكثير من تحقيقه بين خمس دول. وقد يتفق جميع الأعضاء على مبادئ، مثل زيادة التجارة في العملات غير الدولار. ولكن إضافة أعضاء جدد من شأنه أن يبطئ بشكل كبير بعض تطلعاتهم الأكثر طموحا بمجرد أن يبدأوا التفاوض على التفاصيل الجوهرية لتلك المشاريع، على سبيل المثال، العملة المشتركة. لضمان فائدة وتماسك المؤسسة على المدى الطويل،

-ثانياً:

قد تؤدي إضافة أعضاء جدد إلى نقل المؤسسة بعيداً عن أصولها الجغرافية الاقتصادية المتمثلة في خمسة بلدان تسير على مسارات نمو مماثلة، إلى منظمة مشحونة أكثر جيوسياسياً وتتكون من أنواع مختلفة من الاقتصادات. فقد قادت روسيا والصين الدعوات إلى التوسع المتسارع، والمحاولات الرامية إلى وضع مجموعة البريكس كثقل موازن لمجموعة السبع من شأنها أن تجعل دولاً مثل الهند والبرازيل، اللتين تسيران بالفعل في توازن دقيق مع الغرب، غير مريحة.

.. البريكس، حالة مجموعة تقف في مواجهة أو مع الغرب، الصورة لا تتضح فقد، وضعت الولايات المتحدة الأمريكية، والمجموعة الأوروبية، وبالتالي حلف الناتو، سياق الحدث، من كونه زيادة تراكم الحالة السياسية ودبلوماسية الأمم للبحث عن مكان في قادم المواجهات، وربما تلك الحروب الباردة المصغرة التي تخل بالتعاون الدولي.