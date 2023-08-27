الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادى يكشف أهمية انضمام مصر للبريكس

البريكس
البريكس

كشف مصطفى أبوزيد، الخبير الاقتصادي، ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أهمية انضمام مصر للبريكس، مؤكدًا أنه كان هناك 23 طلبًا للانضمام لبريكس تم قبول انضمام 6 دول فقط ومنهم مصر.

وأضاف خلال حواره مع برنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن الموافقة على طلبات الانضمام تكون وفقًا لمعايير محدة؛ لأنهم لن يقبلوا بانضمام دولة تكون عبئًا عليهم، مؤكدًا أن أي تكتل المصالح فيه تكون مشتركة.

وتابع أن الاقتصاد المصري من ضمن الاقتصاديات الناشئة بإفريقيا ينمو ويتوسع وحجم صادراته يزيد، وكذلك حجم الاستثمار المباشر يكون بناء على ثقة المستثمر بالخارج على أنه مستقر ومحافظ على ربحيته، مشيرًا إلى أن مصر بوابة العبور لإفريقيا؛ لأنه لدينا مؤهلات تؤهلنا لذلك، ومنها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومنطقة اقتصادية صينية باستثمارات  3 مليار دولار، والمنطقة الروسية 7 مليار دولار، ومصر مؤهلة بمكوناتها للانضمام للبريكس.

وأكد أن الدولة تفتح أسواق جديدة مع الدول التي تتعامل مع البريكس 11 دولة، وكذلك زيادة معدل التبادل التجاري بين مصر ودول البريكس؛ لأن مصر سيكون لها أسعار تفضيلية في التبادل التجاري. 

3 دول يستحوذون على ثلت الغذاء بالعالم بالبريكس

وأشار إلى أن 3 دول يستحوذون على ثلت الغذاء بالعالم بالبريكس وهم الهند وروسيا والصين، وما يهمنا الهند وروسيا ومصر بدأت توسع من دائرة البدائل فيما يتعلق باستيراد القمح والأرز، موضحًا أن الهند اتخذت قرارًا بحظر تصدير الأرز مما تسبب في مشكلة في أسعار الغذاء بالعالم، ولكن في التكتل سيكون لمصر أفضلية في تصدير الأرز.

الخبير الاقتصادي انضمام مصر لبريكس معايير محدة المصالح حجم الاستثمار

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