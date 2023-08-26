السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

هانى عادل: فريق وسط البلد ينتظر مهرجان القلعة كل عام.. وجمهوره عزيز علينا

هاني عادل
هاني عادل

أعرب المطرب هاني عادل مطرب فريق وسط البلد عن سعادته بالمشاركة في الدورة الـ 31 لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية كل عام على خشبة مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي.

وقال هاني عادل عقب صعوده على خشبة مسرح محكى القلعة: “جمهور القلعة عزيز علينا لأن بعد ما بدأنا وأسسنا فريق وسط البلد بعدها بـ 4 سنوات شاركنا في مهرجان القلعة عشان كدة ليه معزة خاصة عندي وعند الفريق وبنبقى حريصين نشارك فيه كل عام عشان بنفتكر دايما بدايات الفريق والنجاح اللي حققه”.

وبدأ فريق وسط البلد حفله الغنائي بأغنية “قل للمليحة” وقدم بعدها أغنية “ تسمحيلي” ومن المقرر أن يغني خلال الحفل كل من: "قربيلي، نفسي احبك، مجنون، الجاريه، هيلا هوب، يارب يا معز، عالوعد، انتيكا، القاسية، تلاميذنا، مسكرات، يلالي، شمس النهار".

فريق وسط البلد

يذكر أن وسط البلد فريق غنائي بدأ مشواره عام 1999، ونجح فى تحقيق الانتشار السريع محققًا قاعدة جماهيرية كبيرة فى مصر والوطن العربي، بعد أن خلق لونًا موسيقيًا جديدًا، وأصدر عدة ألبومات متميزة كما شارك فى بعض الأعمال السينمائية الجماهيرية.

يتكون الفريق من سبعة أعضاء هم: أدهم السعيد، وهاني عادل، وأحمد عمر، وأحمد عمران، وبوب، وميزو. قدم الفريق عددًا من الأغنيات الشهيرة على رأسها: آه يالالي، أنتيكا، اتكلمي، عم مينا، وغيرها.

مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء

يذكر أنه انطلقت مساء أمس أولى فعاليات الدورة الـ31 لـمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، وشهد حفل الافتتاح الذي أحياه كل من المطربة السورية  فايا يونان والنجم مدحت صالح حضورًا جماهيريًا ضخمًا ورفع مسرح محكى القلعة شعار "كامل العدد".

وكرمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية 11 شخصية أثرت في الفن المصري خلال حفل الافتتاح.
 

المطرب هاني عادل هاني عادل مهرجان القلعة مهرجان القلعة للموسيقي والغناء دار الأوبرا المصرية محكى قلعة صلاح الدين

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