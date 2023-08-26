السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ اقتصاد: انضمام مصر لـ"البريكس" أبلغ رد على المشككين فى قدرة اقتصادها (فيديو)

البريكس
البريكس

قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، إن انضمام مصر لـمجموعة البريكس أبلغ رد على المشككين في قدرة الاقتصاد المصري من خلال آرائهم السلبية.

وأضافت الدكتورة وفاء علي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أنه إذا كانت هناك تهنئة لمصر بدخول البريكس، فهنيئًا للبريكس أيضًا بدخول مصر وانضمامها إلى الأعضاء.

وأوضحت أن البريكس منظمة وتكتل يبحث عن السلام الاقتصادي العالمي، لافتة إلى أن العالم مر بمراحل صعبة جدًا خلال الفترات السابقة للوصول إلى حالة من السلام الاقتصادي وعالم متعدد الأقطاب، وبالتالي فإن انضمام مصر إلى البريكس مع أشقائها من الدول العربية يعتبر نهجًا جديدًا للاقتصادات الصاعدة والناشئة. 

وأشارت إلى أن مصر خلقت لنفسها نهجًا جديدًا في الفترات الأخيرة من أجل اللحاق بالتكتلات الاقتصادية التي تعتبر قانون العالم اليوم.

وفاء علي اقتصاد مجموعة بريكس انضمام مصر أعضاء بريكس

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