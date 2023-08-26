بعد انطلاقه.. افتتاح مهرجان القلعة الدولي 2023 يتصدر التريند (تحليل بيانات)

انطلق أمس مهرجان القلعة الدولي 2023 عن دورته الـ 31، والذي تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية من كل عام بقلعة صلاح الدين الأيوبي في القاهرة بالمحكي.

عام تلو الآخر ازدادت شعبية مهرجان القلعة الدولي وأصبح ينتظره فئات وشرائح كثيرة من المواطنين، لا سيما وأن سعر دخول الحفلات تتناسب مع جميع المواطنين.

وخلال الساعات الماضية تصدر مهرجان القلعة 2023 محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، ويبحث الكثيرون عن تفاصيل المهرجان من المغنين المشاركين، ومواعيد حفلات مهرجان القلعة 2023 وطرق الحضور وغيرها من التفاصيل.

وبعد انطلاق أولى حفلات مهرجان القلعة السنوي تصدر الترند والكلمات الأكثر بحثًا، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تم البحث عنه بمعدل 100 عملية بحث في الدقيقة على مستوى الجمهورية.

كما تصدرت فعاليات حفلات القلعة الترند والكلمات الأكثر بحثًا، خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تم البحث عنه بمعدل 100 عملية بحث في الدقيقة على مستوى الجمهورية، بحسب أداة جوجل تريند.

تكريم الدكتور مصطفى ناجي مؤسس المهرجان

يقام مهرجان القلعة كل عام تحت إشراف دار الأوبرا المصرية ووزارة الثقافة، ومن المقرر أن يكون موعد مهرجان القلعة 2023 بدءًا من اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023، ولمدة 14 يومًا.

وفي أولى حفلات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى أهدت إدارة المهرجان للموسيقى والغناء الدورة الـ31 إلى الدكتور مصطفى ناجي، رئيس دار الأوبرا الأسبق والمقامة، وتقام فعاليات المهرجان بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة العامة لتنشيط السياحة.

وبينت الأداة المستخدمة خلال الساعات الماضية أن محافظة القاهرة كانت ضمن المحافظات الأكثر بحثًا عن مهرجان القلعة الدولي بمعدل 100 عملية بحث من قبل المواطنين في الدقيقة الواحدة.

وجاءت محافظة الجيزة في المركز الثاني بمعدل 91 عملية بحث في الدقيقة الواحدة، ومن ثم محافة القليوبية بمعدل 47 عملية بحث في الدقيقة.

في المركزين الرابع والخامس جاءت محافظتي الشرقية والإسكندرية بمعدل بحث 32 و27 على التوالي، وذلك وفق أداة جوجل تريند.

يستمر حتى سبتمبر وحفلتين في اليوم