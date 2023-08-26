مها الصغير تكشف تفاصيل دخولها كلية الطب وتركها لها بسبب المشرحة

استعادت الإعلامية مها الصغير، ذكريات التنسيق معها، مؤكدة أنها درست بمدرسة "إنترناشيونال بكالوريا"، وهي صعبة لأنها تتضمن مذاكرة شديدة جدًا.

وقالت، خلال حلقة برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية cbc، أن جدها كان من الناس الأكاديميين ونصحها بعدم السفر للخارج أو دخول الجامعة الأمريكية، وقام هو باختيار رغبات الكليات لها ووضع أول رغبة "طب"، على الرغم من أنها كانت تريد دراسة السينما.

تفاصيل أول يوم بالكلية

وأضافت: أول يوم لها في كلية الطب كانت تشبه "بهلول في إسطنبول"، ودخلت المحاضرة وفهمت ما يشرح لها، مؤكدة أنها بعد أسبوع دخلت المشرحة وضربات قلبها ازدادت، وخرجت من الباب الآخر للمشرحة ولم تتحمل رائحة الفورملين، وبعدها غيرت الكلية.