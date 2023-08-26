السبت 26 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"ليلى وفرانز" تستأنف نشاط الصالون الثقافى لدار العين للنشر.. الثلاثاء

رواية ليلي وفرانز
رواية "ليلي وفرانز"

تستأنف دار العين للنشر نشاط صالونها الثقافي بمقر الدار بمناقشة رواية "ليلى وفرانز" للكاتب محمد علي إبراهيم، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023 الساعة السادسة مساءً.

 يناقش الرواية الكاتب والروائي علي قطب، وتدير الندوة الدكتورة فاطمة البودي، فى الوقت نفسه أعلنت دار العين عن صدور عدد من المؤلفات الجديدة لعدد من الكتاب على أن تطرح قريبًا بالمكتبات.

عن ماذا تدور الرواية؟

يذكر أنه  طرح الكاتب محمد على إبراهيم رواية "ليلى وفرانز" في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، ونوقشت مؤخرًا في منتدى المستقبل للفكر والإبداع بمكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، وتدور الرواية حول تقابل ليلى كوفيدسون وأوليجا - عائلة فرانز- التي يصعب عليها تقبلها، وقبل استقرار حياتها الجديدة مع فرانز، تتصدر تاليًا المشهد، لتبدأ فصول النهاية المأساوية التي تصل إلى ذروتها في مشهد أسطوري أعلى قمة بركان إيفالايوكول، حيث يلتقي الجليد والنار.

وقد حاز الكاتب عددًا من الجوائز الأدبية من بينها جائزة كتاب اليوم، والهيئة العامة لقصور الثقافة ثلاث مرات، فضلًا عن وصول روايته (حجر بيت خلاف) إلى القائمة القصيرة لجائزة نجيب محفوظ (الجامعة الأمريكية).

الكاتب محمد علي إبراهيم رواية ليلى وفرانز للنشر الروائي على قطب معرض القاهره الدولي للكتاب

الأكثر قراءة

هانى الناظر يوجّه رسالة لـ أسما شريف منير بعد حلاقة شعرها

حريق ضخم فى مصنع بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى

سكاى سبورتس: تطور صادم فى مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

مصرع "خُط أسوان" و2 من معاونيه فى إطلاق نيران مع الشرطة

موعد بداية الدوري المصري موسم 2023-2024

غرامة 50 ألف جنيه.. السجن 6 سنوات لعاطل يتاجر فى الاستروكس بأوسيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

منى رجب

مع السيسى.. استكمالًا لتمكين المرأة

وائل لطفي

لماذا لا تبيع الحكومة الأمل للناس؟

ماجد حبته

مصر 80 روسيا

لواء. محسن الفحام

الأحزاب.. ومخرجات الحوار الوطنى

د.كريمة الحفناوى

قمة البريكس وتعزيز التعاون الدولى وانضمام مصر

د. منى حلمى

فطرة الكرامة

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"تهديد متبادل".. كيف تتعامل إسرائيل مع ميدان العمليات فى الضفة الغربية؟

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة