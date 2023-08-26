"ليلى وفرانز" تستأنف نشاط الصالون الثقافى لدار العين للنشر.. الثلاثاء

تستأنف دار العين للنشر نشاط صالونها الثقافي بمقر الدار بمناقشة رواية "ليلى وفرانز" للكاتب محمد علي إبراهيم، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023 الساعة السادسة مساءً.

يناقش الرواية الكاتب والروائي علي قطب، وتدير الندوة الدكتورة فاطمة البودي، فى الوقت نفسه أعلنت دار العين عن صدور عدد من المؤلفات الجديدة لعدد من الكتاب على أن تطرح قريبًا بالمكتبات.

عن ماذا تدور الرواية؟

يذكر أنه طرح الكاتب محمد على إبراهيم رواية "ليلى وفرانز" في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، ونوقشت مؤخرًا في منتدى المستقبل للفكر والإبداع بمكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، وتدور الرواية حول تقابل ليلى كوفيدسون وأوليجا - عائلة فرانز- التي يصعب عليها تقبلها، وقبل استقرار حياتها الجديدة مع فرانز، تتصدر تاليًا المشهد، لتبدأ فصول النهاية المأساوية التي تصل إلى ذروتها في مشهد أسطوري أعلى قمة بركان إيفالايوكول، حيث يلتقي الجليد والنار.

وقد حاز الكاتب عددًا من الجوائز الأدبية من بينها جائزة كتاب اليوم، والهيئة العامة لقصور الثقافة ثلاث مرات، فضلًا عن وصول روايته (حجر بيت خلاف) إلى القائمة القصيرة لجائزة نجيب محفوظ (الجامعة الأمريكية).