دار العين تعيد طباعة أعمال الكاتب والدبلوماسى الراحل حسين أحمد أمين

أعلنت دار العين للنشر عن إعادة طباعة الأعمال الكاملة للكاتب والدبلوماسي الراحل حسين أحمد أمين (19 يونيو 1932 - 16 أبريل 2014).

إعادة طباعة أعمال الكاتب الراحل

ويعد كتاب «دليل المسلم الحزين» من أشهر ما كتب؛ والذي يشرح حال المسلم اليوم الذي بدأت ثقته تتزعزع بنفسه وبدينه إذ يرى الغرب غير المسلم يتقدم ويتطور في حين يصعب على المسلم مجاراة ذلك التطور فأضحى مسلما حزيناً.

وولد حسين أحمد أمين في القاهرة في 19 يونيو 1932 وتوفى في 16 أبريل 2014، وهو نجل المؤرخ الإسلامي أحمد أمين وأخوه الكاتب جلال أمين، زتخرج في كلية الحقوق، جامعة القاهرة عام 1953.

وعمل محامياً، فمذيعاً بالإذاعة المصرية، فمذيعاً بالقسم العربي بهيئة الإذاعة البريطانية. التحق بالسلك الدبلوماسي المصري وعمل ملحقاً فسكرتيراً ثانياً بالسفارة في موسكو (الاتحاد السوفيتي)، فمستشاراً بالسفارة في لاجوس (نيجيريا)، فوزيراً مفوضاً بالسفارة في بون (ألمانيا الاتحادية)، فقنصلاً عاماً في ريو دي جانيرو (البرازيل)، ثم سفيراً لمصر في الجزائر.

وانتدب خلال عمله بوزارة الخارجية مستشاراً فنياًَ لوزير الثقافة آنذاك يوسف السباعي. كما أعير للعمل نائباً لمدير مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة.

بينما حصل كتابه «دليل المسلم الحزين» على جائزة أحسن كتاب في معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 1984.

ويعد من أهم كتب وترجمات الكاتب الراحل: "دليل المسلم الحزين إلى مقتضى السلوك في القرن العشرين، حول الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، ألف حكاية وحكاية من الأدب العربي القديم (جزئين)، الاجتهاد في الإسلام: حق هو أم واجب، شخصيات عرفتها، مسرحية الإمام، مصابيح أقوال العرب - حوليات العالم الإسلامي، خضرة، فضل الإسلام على الحضارة الغربية (ترجمة)، نحو تطوير التشريع الإسلامي (ترجمة)، معضلة الرجل الأبيض (ترجمة)، حلم ليلة في منتصف الصيف لشكسبير (ترجمة)، يوليوس قيصر، لشكسبير (ترجمة)، مكبث، لشكسبير (ترجمة)، تاجر البندقية، لشكسبير (ترجمة)،نهاية التاريخ والإنسان الأخير (ترجمة)".