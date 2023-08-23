الأربعاء 23 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

دار العين تعيد طباعة أعمال الكاتب والدبلوماسى الراحل حسين أحمد أمين

إعادة طباعة أعمال
إعادة طباعة أعمال الكاتب الراحل

أعلنت دار العين للنشر عن إعادة طباعة الأعمال الكاملة للكاتب والدبلوماسي الراحل حسين أحمد أمين (19 يونيو 1932 - 16 أبريل 2014).

إعادة طباعة أعمال الكاتب الراحل

ويعد كتاب «دليل المسلم الحزين» من أشهر ما كتب؛ والذي يشرح حال المسلم اليوم الذي بدأت ثقته تتزعزع بنفسه وبدينه إذ يرى الغرب غير المسلم يتقدم ويتطور في حين يصعب على المسلم مجاراة ذلك التطور فأضحى مسلما حزيناً.

وولد حسين أحمد أمين في القاهرة في 19 يونيو 1932 وتوفى في 16 أبريل 2014، وهو نجل المؤرخ الإسلامي أحمد أمين وأخوه الكاتب جلال أمين، زتخرج في كلية الحقوق، جامعة القاهرة عام 1953.

وعمل محامياً، فمذيعاً بالإذاعة المصرية، فمذيعاً بالقسم العربي بهيئة الإذاعة البريطانية. التحق بالسلك الدبلوماسي المصري وعمل ملحقاً فسكرتيراً ثانياً بالسفارة في موسكو (الاتحاد السوفيتي)، فمستشاراً بالسفارة في لاجوس (نيجيريا)، فوزيراً مفوضاً بالسفارة في بون (ألمانيا الاتحادية)، فقنصلاً عاماً في ريو دي جانيرو (البرازيل)، ثم سفيراً لمصر في الجزائر.

وانتدب خلال عمله بوزارة الخارجية مستشاراً فنياًَ لوزير الثقافة آنذاك يوسف السباعي. كما أعير للعمل نائباً لمدير مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة.

بينما حصل كتابه «دليل المسلم الحزين» على جائزة أحسن كتاب في معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 1984.

ويعد من أهم كتب وترجمات الكاتب الراحل: "دليل المسلم الحزين إلى مقتضى السلوك في القرن العشرين، حول الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، ألف حكاية وحكاية من الأدب العربي القديم (جزئين)، الاجتهاد في الإسلام: حق هو أم واجب، شخصيات عرفتها، مسرحية الإمام، مصابيح أقوال العرب - حوليات العالم الإسلامي، خضرة، فضل الإسلام على الحضارة الغربية (ترجمة)، نحو تطوير التشريع الإسلامي (ترجمة)، معضلة الرجل الأبيض (ترجمة)، حلم ليلة في منتصف الصيف لشكسبير (ترجمة)، يوليوس قيصر، لشكسبير (ترجمة)، مكبث، لشكسبير (ترجمة)، تاجر البندقية، لشكسبير (ترجمة)،نهاية التاريخ والإنسان الأخير (ترجمة)".

حسين أحمد أمين دار العين للنشر دليل المسلم الحزين كلية الحقوق المؤرخ الإسلامي أحمد أمين الإذاعة المصرية

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

قرار مفاجئ بالانسحاب.. ماذا حدث فى حفل الموسيقار عمر خيرت؟

السودان.. سلاح المدرعات ينجح في صد هجوم لمليشيات الدعم السريع بالخرطوم

قبيل مشاركته فى قمة البريكس".. رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات التطوير بمطار القاهرة الدولي

في التعاملات المسائية| أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 22 أغسطس

مصرع شاب وإصابة شقيقه في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

ماذا يفعل المصريون فى القرن الجديد؟

أحمد بهاء الدين شعبان

مؤتمر «بريكس».. خطوة ثابتة باتجاه نظام عالمى جديد متعدد الأقطاب

ماجد حبته

قروض بالراند والريال

جلال حمام

متى يحل السلام فى مناطق الصراع بالشرق الأوسط؟

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

صور

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار فى الخليل