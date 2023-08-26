صفاء أبو السعود تكشف سبب عشق الشيخ صالح كامل مصر ومقولته عنها

قالت الفنانة صفاء أبو السعود، إن كل الأعمال التي أنتجها زوجها الراحل الشيخ صالح كامل، كان يقوم بها نجوم الفن المصري، مؤكدة أن مصر كانت البلد المفضل لقلبه.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع عبر فضائية dmc، أن زوجها الراحل كان دائمًا يقول مصر أول طبيب يعالج شخص هو مصري، وأول مدرس هو مصري، ولذا هذه الأشياء علمت في شخصيته، فكان عاشقًا للنيل وللإسكندرية، والجميل أن مصر قدرته وكرمته.

صالح كامل أول من أدخل القنوات المتخصصة لمصر

وتابعت، أن الشيخ صالح كامل، هو أول من أدخل القنوات المتخصصة لمصر لأنه كان عاشقًا لها، مؤكدة أن ابنتها التي تسلمت التكريم نيابة عنها اسمها "نضير"، وهو من الآية الكريمة "وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ".

وأشارت إلى أن ابنتيها تختلفان عن والدهما، الذي كان يقتحم كل شيء بجرأة، ولكنهما تخجلان كثيرًا، ولهذا السبب غادرت المسرح بعد التكريم مباشرة.