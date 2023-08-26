السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

صفاء أبوالسعود: مدينة العلمين عالمية.. وتكشف بداية قصة حبها للشيخ صالح كامل

صفاء أبوالسعود
صفاء أبوالسعود

عبرت الفنانة صفاء أبوالسعود، عن انبهارها بمدينة العلمين الجديدة وما وصلت إليه من تطور وازدهار، مؤكدة أنها كانت تتمنى أن تكون في مصر وتشارك في احتفالية مهرجان القاهرة للدراما.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت عملًا رائعًا وجميلًا لمصر، لأنها تتذكر كل شخص تعاون وقدم أي شيء لخدمة مصر.

ووجهت الشكر للشركة المتحدة على تكريم زوجها الراحل الشيخ صالح كامل، ونقابة المهن التمثيلية على ما قدموه خلال مهرجان القاهرة للدراما والذي وصفته بأنه مبهر، مشيرة إلى أن اختيار مدينة العلمين شيء عالمي.

وتابعت أن الشيخ صالح كامل كان عاشقًا لمصر وكان دائمًا يفكر في مصر أول مسلسل أنتجه كان مصري عام 1969، وبعدها توالت الأعمال مثل "الراية البيضاء"، وغوايش"، مشيرة إلى أن قصة حبهما بدأت من هذا العمل.

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صفاء أبو السعود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الشيخ صالح كامل تكريم مدينة العلمين مهرجان القاهرة للدراما قصة حبهما

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