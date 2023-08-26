الضربات تلاحق تنظيم داعش وحركة الشباب فى آسيا وإفريقيا

أعلن الجيش الأوغندي أن وحداته تمكنت من القضاء على قيادي بارز في جماعة مسلحة متحالفة مع تنظيم داعش في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال الجيش في بيان: إن القوات استطاعت قتل القيادي البارز في الجماعة المسلحة وكانت تنشط أعماله الإرهابية في الغالب في وادي مواليكا في إقليم شمال كيفو بشرق الكونغو.

وأضاف البيان، أن القوات المشتركة تعمل على ملاحقة المسلحين في جميع أنحاء الغابات"، موضحًا أنه سيتم العفو عن مقاتلي الجماعة المستعدين للاستسلام.

وتتمركز الجماعة المتمردة التي تدعى القوات الديمقراطية المتحالفة في غابات شرق الكونغو منذ أكثر من عشرين عاما حيث تشن منها هجمات داخل الكونغو وأحيانا تعبر الهجمات الحدود إلى أوغندا.

تمشيط الصومال

وفي شرق إفريقيا، سيطر الجيش الصومالي أمس على مدينة عيل بور الاستراتيجية في إقليم غلغدود بوسط الصومال بعد فرار ميليشيا حركة الشباب الإرهابية منها.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع الصومالية أن القوات المسلحة مستمرة في تنفيذ عمليات تمشيط واسعة داخل أحياء المدينة لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة الإرهابيين، مشيرة إلى مواجهة العدو الإرهابي معارك برية وجوية من قبل الجيش الوطني والقوات الشعبية التي تواصل زحفها نحو القرى والمناطق القليلة المتبقية من إقليم غلغدود وسط البلاد.

أشبال الخلافة

في العراق، أعلنت المديرية العامة للاستخبارات، اليوم السبت، القبض على عنصرين خطيرين من داعش في كركوك، 250 شمالي بغداد.

وقالت المديرية، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن أحدهما كان قادما من إحدى دول الجوار، وكان يحمل هوية مزورة لتضليل قوات الأمن وينوي الدخول إلى محافظة كركوك عن طريق التهريب والوصول إلى محافظة ديالى لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المحافظة، وتم القبض عليه من خلال كمين محكم نفذ في كركوك.

وأضافت أن الثاني ينتمي إلى ما يسمى أشبال الخلافة وبايع العصابات الإرهابية عام 2014 وله أشقاء قياديون بارزون لدى داعش، ذاكرة أنه تم القبض عليه في ناحية ليلان التابعة لمحافظة كركوك بعد متابعة ميدانية دقيقة.