السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أوسوريو يطلب تخفيض عدد أفراد الجهاز الإدارى والطبى للزمالك

أوسوريو
أوسوريو

طلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك تخفيض عدد أفراد الجهاز الإداري والطبي للنادي خلال الفترة المقبلة.

وأوصى أوسوريو بتخفيض عدد أفراد الجهاز الطبي والإداري بداية من الموسم الجديد بسبب رؤيته أن العدد كبير جدًا في الناحيتين.

إعادة التنظيم

وعقد أوسوريو جلسة مع اللجنة المؤقتة للزمالك خلال الساعات الماضية لمناقشة خطة الإعداد للمرحلة المقبلة والموسم الجديد من ناحية الصفقات واللاعبين الراحلين عن الزمالك في الموسم المقبل إلى جانب معسكر الفريق.

ووعد مسئولو الزمالك بتلبية كل مطالب المدرب وإنهاء كل الملفات في أسرع وقت وعلى رأسها سداد المستحقات المالية المتأخرة للاعبين.

فترة الإعداد

أكد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرر بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من سبتمبر، على أن ينتظم الفريق في  معسكر داخلى بمصر الجديدة بداية من يوم 4 سبتمبر المقبل.

وأضاف عبد الواحد السيد أن الجهاز الفني استقر على خوض الفريق لتدريباته على ملعب الكلية الحربية.

وأوضح مدير الكرة أن اللاعبين سيخضعون لقياسات بدنية وفحوصات طبية قبل بدء فترة الإعداد بيومين. 

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