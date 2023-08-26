السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط شخص أنشئ مراكز تعليمية وهمية ببولاق الدكرور

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من إلقاء القبض على أحد الأشخاص قام بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية احتيالية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والإعلان من خلالها عن إدارته لأكاديمية وأنها حاصلة عــلى وكالة رسمية من العديد من الجامعات والكليات بالعديد من الدول العربية -خلافاً للحقيقة– تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات. 

وردت معلومات إلى العميد مؤمن هاني رئيس مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة قيام أحد الأشخاص- مقيم  بالجيزة  بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية احتيالية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والإعلان من خلالها عن إدارته لأكاديمية كائن مقرها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وأنها حاصلة عــلى وكـــالة رسمية من العديد من الجامعات والكليات بالعديد من الدول العربية -خلافاً للحقيقة– واتخذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الطلبة من راغبي السفر للخارج لاستكمال دراستهم ومن خلال ذلك النشاط تمكن من الاستيلاء على أموال بمبالغ مالية كبيرة من أولياء أمور الطلبة وعقب افتضاح أمره قام بغلق مقر الشركة المشار إليها وهواتفه المحمولة خشية ملاحقته من ضحاياه والهروب بمتحصلات نشاطه الإجرامي.

 عقب تقنين الإجراءات تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي، النائب الأول لمدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وبقيادة العميد مؤمن هاني، رئيس مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته على (هاتف محمول) بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي عبارة عن "شهادات دراسية منسوبة للعديد من الجامعات العربية - مستندات خاصة للطلبة راغبى السفر للخارج بقصد الدراسة- إعلانات خاصة بالأكاديمية والتي تتضمن إمكانية الحصول على شهادات دراسية عليا بالخارج- إيصالات إيداع نقدية- صفحة إلكترونية بإسم الأكاديمية للدراسة بالخارج – برنامج تعديل الصور "الفوتوشوب"- رسائل نصية ومحادثات صوتية متبادلة بينه وبين ضحاياه تفيد نشاطه الإجرامي".

 بمواجهة المتهم المذكور بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

الدول العربية الجامعات صفحة إلكترونية موقع التواصل الاجتماعي النصب والاحتيال

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