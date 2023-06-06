القبض على موظف جمعية خيرية نصب على المواطنين بالمنيا

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ضبط موظف بجمعية خيرية يشترك مع اثنين آخرين للنصب على المواطنين في المنيا.

كان قد تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من عدد من المواطنين بمحافظة المنيا بقيام موظف سابق بإحدى الجمعيات الخيرية، بالنصب والاحتيال عليهم.

وتبين إقناعهم بالحصول على قروض شخصية متناهية الصغر التى تقدمها تلك الجمعيات لمحدودى الدخل وتسليمها له لتوظيفها مقابل أرباح شهرية تفوق قيمة القرض الممنوح لهم "على خلاف الحقيقة".

بإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة المتهم بالاشتراك مع اثنين آخرين، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا، إذ قام الأول باستغلال خبرته فى مجال عمل الجمعيات الخيرية.

وقام بإقناع ضحاياه بنطاق محل سكنه بتقديم أوراقهم بالجمعيات الخيرية للحصول على قروض شخصية على النحو المشار إليه.

وأضافت التحريات بقيام المتهمين الآخرين بدور الوسيط للأول لإقناع المجنى عليهـم، ما مكنهم من الاستيلاء على مبلغ 900 ألف جنيه من المُبلغين وتوقفوا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، كما تبين وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا، أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.