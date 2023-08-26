السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

شكرى ولافروف يتبادلان التهنئة بمرور 80 عامًا على العلاقات بين مصر وروسيا

وزيرا خارجية مصر
وزيرا خارجية مصر وروسيا

تبادل سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا، وسامح شكري وزير الخارجية، رسالتي التهنئة بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وموسكو.

وقالت السفارة الروسية لدى القاهرة إن الجانبين أشارا إلى الطبيعة الودية التقليدية للعلاقات بين روسيا ومصر القائمة على الاحترام المتبادل وإلى المستوى العالي من الشراكة الاستراتيجية التي تم تحقيقه.

وتابعت: "تم التشديد على النية على مواصلة الحوار السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية الملحة، فضلًا عن تعزيز التعاون الثنائي متعدد الأوجه".

وأضاءت وزارة الخارجية، اليوم السبت، مبناها بشعار «مصر 80 روسيا»، لبدء الاحتفال بمرور 80 عامًا على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا.

احتفال مصر وروسيا بمرور 80 عامًا على العلاقات

من جانبها، أضاءت روسيا برج الإذاعة والتليفزيون «Ostankino Tower» بالعاصمة «موسكو»، بعلمي مصر وروسيا، فيما يعد هذا البرج من أحد أطول الأبراج في القارة الأوروبية.

ومن المقرر أن تستمر احتفالات مصر وروسيا بمرور 80 سنة على العلاقات بينهما لمدة عام كامل، وسيتم خلاله تنظيم عدة فعاليات وبرامج تبرز تاريخ وخصوصية وتنوع العلاقات بين البلدين.

وستشمل الفعاليات إنتاج وإعداد برامج وثائقية وتليفزيونية مشتركة، وكذلك مشروعات تعاون متخصصة في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى إقامة عدة معارض مشتركة بين الجانبين تتضمن عرض مواد أرشيفية ووثائقية حول تاريخ العلاقات، وبدء برامج تدريب مشترك بين شباب الدبلوماسيين وطلاب الجامعات في البلدين.

وستقام كل الفعاليات بتنسيق مشترك بين وزارتي الخارجية المصرية والروسية على مدار عام الاحتفال بمرور 80 سنة على العلاقات بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية إن شكري ولافروف حرصا على تبادل خطابات التهنئة، وتأكيد عمق وخصوصية العلاقات بين الدولتين، واعتزامهما العمل بهدف تعزيز أطر التعاون القائمة.

روسيا مصر 80 عام العلاقات الدبلوماسية وزير الخارجية

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