برعاية محافظ المنوفية.. "الهلال الأحمر" ينظم ماراثون رياضي بشبين الكوم

أناب اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، صباح اليوم، اللواء عماد يوسف، السكرتير العام للمحافظة لحضور الماراثون الرياضى للدراجات الهوائية، والتي تنظمها جمعية الهلال الأحمر، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وتحت شعار "الرياضة الجمهورية الجديدة"، بحضور الأستاذ محمد موسى رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية، الأستاذ حسن بدر، وكيل مديرية الشباب والرياضة للشباب، والدكتور محمد سلامة وكيل مديرية الشباب والرياضة للرياضة.



انطلاق ماراثون رياضي بالمنوفية

وانطلقت فعاليات الماراثون في تمام الساعة الثامنة صباحاً من أمام مقر مديرية الشباب والرياضة مروراً بكوبرى مبارك وشارع جمال عبد الناصر، وصولاً إلى كلية الهندسة انتهاءاً بمقر مديرية الشباب والرياضة، بمشاركة 250 شابا وفتاة لمسافة حوالي 6 كم، هذا ونقل السكرتير العام للمحافظة تحيات وتقدير محافظ المنوفية لكافة الحضور والمشاركين فى الماراثون الرياضي، مؤكداً على دعم محافظ المنوفية لقطاع الشباب والرياضة وحرصه على توفير كافة سبل الرعاية الشاملة للرياضيين و الموهوبين فى كافة الأنشطة الرياضية لتوسيع قاعدة الممارسة و المنافسة الرياضية.

رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر يشيد بدور محافظ المنوفية

فيما ثمن رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الدور الرائد لمحافظ المنوفية ودعمه لكافة أنشطة الجمعية من أجل خدمة وتنمية المجتمع، مشيراً إلى أن تنظيم الماراثون الرياضى يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة بالرياضة وتشجيع الشباب والنشء للمشاركة فى العديد من الفعاليات الرياضية والتي تستهدف رفع معدلات اللياقة البدنية وبناء الإنسان المصرى كونه أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

محافظ المنوفية يؤكد على دعم الرياضة

ومن جهته، أكد محافظ المنوفية على أننا مستمرون فى التعاون والتنسيق الكامل مع منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات والجمعيات الأهلية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، مؤكداً على تقديم الدعم الكامل للرياضة والرياضيين من أبناء المحافظة وتنمية مهارات وإبداعات الشباب والارتقاء بهم وصقل مواهبهم الإبداعية كونهم أمل الغد وثروة مصر.