اليوم.. الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى القدّيسة مونيكا والدة القدّيس أوغسطينُس

تحتفل الكنيسة اللاتينية، اليوم بذكرى القدّيسة مونيكا، والدة القدّيس أوغسطينُس، وهي والدة القديس أغسطينس. وُلِدت من عائلة مسيحية في مدينة تاغاستا في شمال إفريقيا عام 331. تزوجت من "باتريسيوس"، ورُزقت أبناء، منهم أغسطينس الذي ذرفت في سبيل هدايته إلى الإيمان الدموع الكثيرة مع صلاتها الحارة الى الله. كانت مثال الأم التقية الورعة. اشتهرت بإيمانها وممارستها الصلاة والفضائل. توفيت في أوستيا (قرب روما) عام 387.

عظة الكنيسة في هذه المناسبة

وقالت الكنيسة العظة الاحتفالية الخاصة بهذه المناسبة: كما يؤلّف القدّيس بطرس وسائر الرسل، بأمر من الربّ، جماعة رسوليّة واحدة، كذلك يرتبط الحبر الروماني، خليفة بطرس، مع الأساقفة خلفاء الرسل. ويدلّ على صفة الدرجة الأسقفيّة وطبيعتها الجماعيّة، النظام المتناهي في القدم الذي بحسبه كان الأساقفة القائمون في العالم أجمع، يعيشون في الشركة فيما بينهم ومع أسقف روما في رباط الوحدة والمحبّة والسلام، والمجامع الملتئمة التي كان عليها أيضًا أن تقرّر معًا المشاكل الهامّة، وذلك بعد أن يكون الرأي قد أخضع لحكم الكثيرين. وقد عُقِدَت المجامع المسكونيّة على مرّ العصور لتظهر ذلك بجلاء وتثبته. وإليها تشير أيضًا تلك العادة الجارية منذ القديم في دعوةِ عدّة أساقفة ليُسهموا في ترقيةِ مُنتَخَبٍ جديدٍ إلى أرفع درجة في الخدمة الكهنوتيّة الذي، بقوّةِ الرسامةِ الأسقفيّةِ والشركة التراتبيّة مع رأس الحلقة وأعضائه، يُصبح عضوًا في الجسم الأسقفي.

اقرأ أيضًا

لاتينو مصر يحيون ذكرى القدّيس البابا بيّوس العاشر

غير أنّه لا سلطة للجماعة أو للجسم الأسقفي إلاّ باتّحادها بالحبر الروماني، خليفة بطرس، كرأسٍ لها ودونما أي انتقاص من سلطان مَن هو رئيس على الرعاة والمؤمنين على السواء. فللحبر الروماني على الكنيسة، بقوّة مهمّته كنائب للرّب يسوع المسيح وراعٍ للكنيسة جمعاء، سلطان كامل، ومطلق وشامل، يستطيع أن يمارسه دومًا كما يشاء. والسلك الأسقفي، الذي يخلف الجماعة الرسوليّة في التعليم والتدبير الراعوي، أو بالأحرى الذي به يدوم الجسم الرسولي، يؤلّف، هو أيضًا بالاتّحاد مع الحبر الروماني، رأسه، وغير منفصل عن هذا الرأس، موضوع السلطة العليا والكاملة على الكنيسة جمعاء، ولا سلطة يمكن أن تُمارس إلاّ برضى الحبر الروماني. فالربُّ جعلَ من سمعان وحده صخرةً لكنيسته، وإليه وحده سلَّم المفاتيح

ووضعه راعيًا لكلِّ قطيعه ولكن سلطان الحلّ والربط الذي أُعطيَ لبطرس أُعطيَ أيضًا لجماعة الرسل متّحدين برأسهم. وتدلّ هذه الجماعة بتركيبها المتعدّد على وحدة القطيع في الرّب يسوع المسيح. في هذه الجماعة، يمارس الأساقفة الذين يحافظون بأمانةٍ على أولويّة رأسهم وسلطانه، سلطتهم الشخصيّة لا لخير مؤمنيهم وحسب، بل لخيرِ الكنيسة جمعاء.

