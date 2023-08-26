السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": دعوة 6 دول لعضوية "بريكس" بينها مصر خطوة تاريخية (فيديو)

بريكس
بريكس

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا أشارت فيه إلى أن دعوة 6 دول بينها مصر، للانضمام إلى عضوية بريكس، خطوة تاريخية.

وسط موجة التغيرات والتحالفات التي يشهدها العالم على الأصعدة كافة، باتت العديد من الدول الكبرى والمجموعات الاقتصادية تتجه للبحث عن شركاء تنمية جدد في الشرق وأفريقيا.

اهتمام كبير بقمة "بريكس"

 

قمة "بريكس" 2023 في جنوب إفريقيا، حظت باهتمام دولي وإقليمي كبير؛ لما تمثله من أهمية اقتصادية ناشئة أعلنت في خطوة تاريخية انضمام مصر و خمس دولًا أخرى لعضويتها اعتبارًا من يناير 2024.

وانضمام مصر إلى عضوية "بريكس" يكتسب أبعادًا مختلفة، لاسيما من حيث توقيت الإعلان في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية التي خلفتها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ومحاولات الدول للتخلص من سيطرة الدولار على الاقتصاديات الدولية والناشئة.

كما تأتي عضوية مصر في "بريكس" لتتماشى مع مساعيها الدوؤبة لبناء علاقات متماسكة ومتطورة مع مختلف دول العالم، ولتنويع مصادر التنمية والشراكة، وإتاحة التمويل الأخضر والمستدام.

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