يسرى حسان فى ضيافة ورشة الزيتون الأدبية.. الإثنين

الكاتب يسري حسان، يحل في ضيافة ورشة الزيتون الأدبية، وذلك في أمسية جديدة من أمسيات الورشة، والتي تعقد في تمام الساعة السابعة من مساء بعد غد الأثنين والموافق 28 أغسطس الجاري.

تسضيف ورشة الزيتون الأدبية، الشاعر والكاتب الصحفي والناقد المسرحي ، يسري حسان في لقاء مفتوح لتقديم شهادة أدبية حول مشواره الأدبي والإبداعي ، والاستماع إلى أحدث قصائده.

ويشارك في الحديث حول تجربة الكاتب يسري حسان الشعرية حشد من الأدباء والمثقفين من بينهم: الأكاديمي والمؤرخ المسرحي الدكتور سيد علي إسماعيل، والشاعر والباحث مسعود شومان ، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف ، والناقدة الأكاديمية دكتورة فاطمة الصعيدي، والكاتبة تغريد النجار ، وعدد من أعضاء الورشة، ويقدم الأمسية الشاعر شعبان يوسف.

ــ إطلالة علي المسيرة الأدبية للكاتب يسري حسان

يشار إلي أن “يسري حسان”، كاتب صحفي، شغل إدارة الكثير من المواقع الثقافية، حيث عمل مدير تحرير جريدة المساء، ومؤسس ورئيس تحرير جريدة مسرحنا من 2007 حتى 2016.

وفي مجال الكتابات الإبداعية الأدبية، صدر للكاتب يسري حسان، عدد من المجموعات الشعرية، من بينها: ديوان “قبل نهاية المشهد”، “سبع خطايا”، “قبل يناير”، “عن نفسى”، “زى ما تيجى”، “دنيا قديمة”.

كما قدم الكاتب يسري حسان إلي المكتبة العربية، عددا من الكتب التي تتناول العديد من الموضوعات الاجتماعية، من بينها كتاب “المصري بسلامته”، ويتضمن الكتاب مجموعة من الفصول عن تجارب الكاتب يسري حسان في الشارع المصري وما رصده من ازدواجية غريبة بين الشعارات التي يرفعها الناس عن تميز المصري واختلافه عن كل شعوب العالم، وبين الممارسات الفعلية للمواطن المصري.

بالإضافة إلي كتب: “خلطة شبرا .. عن الحياة التي عشتها قبل ما الدنيا تتغير”، والكتاب صادر عن دار بتانة للنشر عام 2017.

كتاب “هتاف المنسيين .. أغاني المهرجانات من العشوائيات إلي أولاد الذوات ”، والكتاب صادر أيضا عن عن منشورات بتانة عام 2020. كتاب “نزهة في أرض المسرح”.

وله مسرحيتان هما "خلطة شبرا" "و مدد يا شيخ سلامة" وكان الكاتب يسري حسان، قد حصل على جائزة أفضل ديوان شعري في معرض القاهرة الدولي للكتاب دورة العام 2016، عن ديوانه “عن نفسي”.