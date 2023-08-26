السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لبنان يرفض الصيغة المتداولة لمسودة مشروع قرار التجديد لليونيفيل

لبنان
لبنان

أعلن وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور عبدالله بوحبيب رفض لبنان للصيغة المتداولة لمسودة مشروع قرار التجديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل والتي اطلع عليها أثناء تداولها في مجلس الأمن الدولي.

وأكد بوحبيب -في بيان له - أن مسودة مشروع القرار لا تشير إلى ضرورة واهمية تنسيق اليونيفيل في عملياتها مع الحكومة اللبنانية ممثلة بالجيش اللبناني، كما تنص إتفاقية عمل اليونيفيل المعروفة بالـ SOFA.

وذكّر الوزير بوحبيب بأن التجديد السنوي للقوة الدولية في الجنوب يأتي بطلب من الحكومة اللبنانية، كذلك شدد على رفض لبنان بأن يعطي الشرعية لنقل ولاية اليونيفيل من الفصل السادس، وفقا لقرار مجلس الامن الدولي 1701 الصادر عام 2006 والداعي إلى حل النزاع بالطرق السلمية، إلى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يدعو إلى فرض القرار بالقوة.

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