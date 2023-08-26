المستشار ناجى شحاتة لـ"الشاهد": أحد المحامين الكبار حاول استفزاز المحكمة فى قضية "خلية الماريوت"

قال المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، إن أحد المحامين في قضية "خلية الماريوت" كان محاميًا معروفًا، حاول استفزاز المحكمة كثيرًا.

وأضاف المستشار محمد ناجي شحاتة، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن هذا المحامي ادعى أن هناك تدخلات في القضية، وبأنه سيحصل على حكم آخر بعد نقض الحكم، حيث توقع بأن الحكم سيتم قبول النقض فيه، وبأنه سيحصل على حكم بعد ذلك ببراءة المتهمين، لأن هذه القضية مسيّسة، وأن هذه القضية حاكتها أيدي أجهزة المخابرات وأمن الدولة.

وأوضح شحاتة أنه كان يوجد لدى هذا المحامي حارس شخصي يرافقه من إدارة الحراسات، وكان كلما يقوم هذا المحامي للمرافعة، أجد الحارس الشخصي يقف معه، وعندما يجلس المحامي يجلس الحارس أيضًا، وعندما استدعي المحامي للوقوف أمام المنصة يأتي معه الحارس الشخصي، وقد استفزني هذا المشهد كثيرًا، فسألت الحارس: إنت جاي تعمل إيه؟ قال لي أنا الحرس الشخصي للمحامي، فقلت له روح اقعد مكانك، فقال لي أنا مش همشي ومقدرش أسيبه لوحده، قلتلهم طب ضعوا الحارس في القفص حتى ننتهي، معقبًا: "تعرضت في هذه القضية لاستفزازات كثيرة جدًا".

تفاصيل برنامج الشاهد

يذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.