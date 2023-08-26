السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط يعكس تحسنًا مؤقتًا وسط مخاوف من عجز المعروض العالمى

النفط
النفط

شهدت أسعار عقود النفط ارتفاعًا كبيرًا أثناء تعاملات نهاية الأسبوع مساء أمس الجمعة، مما ساهم في تقليل خسائرها خلال أربع جلسات سابقة هذا الأسبوع.

ارتفاع أسعار عقود النفط خلال التعاملات المسائية

ورغم ارتفاع عقود النفط القياسية بنسبة تجاوزت 1% اليوم، إلا أن هذا الصعود لا يزال غير كافٍ لاستعادة ما فقدته خلال الأيام الأربعة الماضية، وبهذا، يستعد النفط لتكبد خسائره الأسبوعية الثانية على التوالي.

وشهدت عقود خام برنت الآجلة ارتفاعًا بنسبة 2%، لتصل إلى 84.78 دولار للبرميل، فيما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.25%، لتصل إلى 80.07 دولار للبرميل.

نقص المعروض العالمي من النفط

يأتي هذا الارتفاع في سياق تجدد المخاوف بين المستثمرين بشأن إمكانية نقص المعروض العالمي من النفط، وذلك استنادًا إلى العجز المحتمل وراء ذلك.

كما يترقب المستثمرون تصريحات جيروم باول، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في ندوة جاكسون هول للبنوك المركزية، حيث يمكن أن تلقي بعض الضوء على المستقبل المالي.

تعود أهمية ارتفاع أسعار النفط اليوم إلى التركيز على تراجع مخزونات النفط الأمريكية بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي.

وأشارت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى زيادة تكلفة الإنتاج وارتفاع أسعار البنزين، مما يعزز الآمال في استمرار قوة الطلب على النفط في أكبر اقتصاد مستهلك للخام على مستوى العالم، وذلك رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.

عقود النفط اسعار النفط برنت خسائر نايمكس

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