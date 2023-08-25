الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجمهوريون يعلنون مدينة هيوستن بلدًا مُضيفًا لـ «المؤتمر الوطنى 2028»

الحزب الجمهوري
الحزب الجمهوري

أعلنت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، رونا مكدانيل، اليوم الجمعة، أن هيوستن ستستضيف المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري لعام 2028.

وفي بيان نقلته وكالة “أسوشيتد برس”، قالت ماكدانيال: "متحمسة للإعلان عن هيوستن باعتبارها المدينة المضيفة للمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري لعام 2028"، وأشادت بـ"قرار الأعمال الذكي" الذي اتخذته اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في الربيع الماضي للسماح باختيار المدينة المضيفة قبل أن تنتهي".

وأوضحت: "أعضاء RNC بالكامل حريصون على العمل مع عمدة المدينة سيلفستر تورنر، ولجنة هيوستن المضيفة، وشركة هيوستن فيرست للسير على خطى ميلووكي من خلال تقديم مؤتمر رائع لحزبنا".

ومن جانبه،  رحب حاكم ولاية تكساس الجمهوري جريج أبوت، بالقرار ووصف هيوستن بأنها “واحدة من أسرع المدن نموا في الولايات المتحدة ومركز مزدهر للتنمية الاقتصادية ورائدة ثقافية في تكساس”، وعلى الرغم من ذلك لم يتم الإعلان بعد عن مواعيد مؤتمر RNC لعام 2028.

المناظرة التمهيدية للحزب الجمهوري

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رغم لائحة الاتهامات.. ترامب يتفوق على منافسيه في الحزب الجمهوري

بدأ المشرفون على المناظرة التمهيدية للحزب الجمهوري مساء الأربعاء الماضي، بسؤال للمرشحين حول "الرجال الأثرياء شمال ريتشموند"، وهي أغنية ناجحة اختارها اليمين كنشيد شعبوي ضد الديمقراطيين. 

انتقد أوليفر أنتوني، الكاتب والمغني في فرقة Rich Men North of Richmond التي حققت نجاحًا كبيرًا، المرشحين الجمهوريين للرئاسة الذين ناقشوا أغنيته في المناظرة التي جرت في ميلووكي يوم الأربعاء.

وقد أيد الكثيرون من اليمين السياسي الأغنية باعتبارها ترنيمة شعبوية مناهضة للحكومة الكبيرة وانتقدها البعض من اليسار بسبب هجماتها على المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

وفي ولاية ويسكونسن، تم تشغيل مقتطف يوم الأربعاء في بداية المناظرة بين الجمهوريين. 

وقالت مارثا ماك كالوم، إحدى مضيفات قناة فوكس نيوز، إن «كلمات أنتوني تتحدث عن الاغتراب، والإحباط العميق من حالة الحكومة ، وتقع واشنطن العاصمة على بعد حوالي 100 ميل شمال ريتشموند.

وقال ماكالوم: “أيها الحاكم ديسانتيس، لماذا تثير هذه الأغنية هذا الوتر الحساس في هذا البلد الآن؟”

وقال رون ديسانتيس، حاكم فلوريدا اليميني المتشدد الذي يأتي في المرتبة الثانية بفارق كبير بعد دونالد ترامب: “إن بلادنا في حالة تدهور، وهذا الانخفاض ليس حتميا. إنه خيار. نحن بحاجة إلى إعادة جو بايدن إلى قبو منزله وعكس اتجاه الانحدار الأمريكي. "

ومع ذلك، أصدر أنتوني يوم الجمعة مقطع فيديو مدته 10 دقائق، تم تصويره في سيارة أجرة أثناء هطول أمطار غزيرة، ورفض فيه هذا الجواب ونفى أنه شخصية محافظة، "الشيء الوحيد الذي أزعجني هو رؤية الناس يلفون السياسة بهذا الأمر. . 

رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري رونا مكدانيل هيوستن المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري لعام 2028

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