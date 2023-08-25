الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشيلسي ينهي الشوط الأول متقدمًا على لوتون تاون بهدف ستيرلينج

احتفال لاعبي تشيلسي
احتفال لاعبي تشيلسي

تقدم فريق تشيلسي على ضيفه لوتون تاون في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، بهدف دون رد.

وفرض تشيلسي استحواذه على مجريات اللعب من بداية المباراة كما ضغط على دفاعات لوتون تاون الذي حاول لاعبوه استغلال اندفاع البلوز للهجوم من أجل تسجيل هدف من هجمة مرتدة.

وأهدر لاعبو تشيلسي أكثر من فرصة محققة للتسجيل في الربع ساعة الأولى من بداية اللقاء.

وسجل رحيم ستيرلينج الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة 17 بعدما اخترق منطقة جزاء لوتون تاون وسدد الكرة بقدمه اليسرى وسكنت الشباك على يمين الحارس.

واستمرت المحاولات الهجومية من لاعبي تشيلسي خلال الدقائق التالية من عمر الشوط، وحاولوا الوصول للمرمى وتسجيل الهدف الثاني لتأمين انتصارهم، فيما ارتكن فريق لوتون للدفاع وحاول تنفيذ هجمة مرتدة مباغتة لتسجيل هدف التعادل.

وسدد لاعبو تشيلسي كرتين على المرمى من 7 محاولات للتسديد، فيما خرجت 5 كرات من الملعب، بينما لم يسدد لوتون تاون أي كرة على المرمى من محاولتين طوال الشوط.

وهدأ اللعب بين كلا الفريقين خلال الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول، مع استمرار محاولات البلوز لاختراق دفاعات لوتون الجيدة.

واستحوذ لاعبو تشيلسي على مجريات اللعب بنسبة 72% مقابل 28% لفريق لوتون تاون.

تشكيل تشيلسي لمباراة لوتون تاون بالدوري الانجليزي 

في حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: أكسيل ديسايي، تياجو سيلفا، ليفي كولويل، مالو جوستو.

وسط الملعب: إنزو فيرنانديز، كونور كالاجير، موسيس كايسيدو، بين تشيلول.

الهجوم: رحيم ستيرلينج، نيكولاس جاكسون.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "لوكاس بريجيستورم، إيدي بيتش، بشير هومهيرس، مارك كوكريلا، إيان مااتسين، ليسلي أوجوكتشوكو، ديجو موريا، نوني مادويكي، ماسون بورستوف".

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