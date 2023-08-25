الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"لوغاريتم".. عمرو ماضى حصل على 5 براءات اختراع لمعالجة المياه الملوثة بمواد مسرطنة

برنامج لوغاريتم
برنامج "لوغاريتم"

استضاف برنامج "لوغاريتم"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، الدكتور عمرو ماضى الأستاذ بمركز أبحاث أولوية الطاقة النظيفة بجامعة يونجنام الكورية، والمصنف رقم 2 فى تخصصه بين الكوريين، في ابتكار مواد تعالج المياه الملوثة، ليكشف عن رحلته العلمية في كوريا.

وقال الدكتور عمرو ماضي الأستاذ بمركز أبحاث أولوية الطاقة النظيفة بجامعة يونجنام، إنه قدم جميع براءات الاختراعات في معاجلة المياه الملوثة بمواد مسرطنة.

وأضاف أنه حاصل على 5 براءات اختراع من 3 قارات حول العالم، أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، عن تجاربه في معالجة المياه الملوثة.

وتابع: "عملت 2 براءة اختراع بمصر للمياه، وقدمت فى البداية لمعادلة معالجة المياه، وتمت الموافقة عليها واشتغلت عليها حتى حصلت على هذه البراءات".

لوغاريتم الاعلامي احمد فايق دي ام سي عمرو ماضى الطاقة النظيفة

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