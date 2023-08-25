معلنة دعمها للرئيس.. زوجة شهيد: «السيسى لو سابنا البلد هتخرب»

زوجة شهيد كرداسة:

قالت الدكتورة نجلاء سامي، زوجة الشهيد عامر عبد المقصود، نائب مأمور قسم شرطة كرداسة، إنها تطالب الشعب المصري باسترجاع أحداث ما بعد ثورة 25 يناير، حيث كانت سيناء مليئة بالعناصر التكفيرية والإرهاب، ولهذا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم ساد الأمن والأمان مصر، وهذه الميزة لا يمكن أن تُقدر بثمن.

الأزمة الاقتصادية العالمية

وأكدت الدكتور نجلاء سامي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن العالم يواجه أزمة اقتصادية طاحنة، تتأثر بها جميع دول العالم وليس مصر فقط.

وأضافت أن المبادرات المجتمعية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي استفاد منها الشعب المصري بالكامل، حيث استفاد الشعب من المبادرات الصحية والتعليمية، كما تم الاستفادة بصورة كبيرة من الطرق والكباري الجديدة التي قام بها الرئيس في جميع أنحاء الجمهورية، وهذه الطرق لعبت دورًا كبيراً في تسهيل عملية التنقل والسفر على المصريين كثيرًا.

نحن مع الرئيس

وتابعت: "إحنا مع الرئيس قلباً وقالباً وربنا يكرمه دنيا وأخرة، السيسي لو ساب البلد دي هتبقى خراب، إحنا مع السيسي ولازم طريق للتنمية يواصل، لازم الرئيس يتقدم للترشح في الانتخابات المقبلة".