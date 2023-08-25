«صحة أسيوط»: إجراء 43 عملية مجانية ضمن مبادرة 100 يوم صحة

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة أسيوط عن قيام مستشفيات الصحة بالمحافظة اليوم الجمعة بإجراء عدد 43 عملية جراحية بالمجان للمرضي غير القادرين بنظام التأمين الصحي.

يأتي ذلك استمراراً للعمليات المجانية التي تجريها مستشفيات وزارة الصحة بأسيوط كل يوم جمعة وفي إطار توفير كافة الخدمات الطبية للمرضي والمترددين علي المنشآت الصحية بمحافظة أسيوط.

وذلك بناء علي تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهاتاللواء عصام سعد محافظ أسيوط وإشرافالدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط بضرورة توفير أوجه الرعاية الصحية لجميع المواطنين من أبناء المحافظة والمترددين عليها من مختلف المحافظات وتخصيص يوم الجمعة من كل أسبوع لإجراء عمليات جراحية بالمجان في تخصصات الجراحة العامة وجراحة الأنف والاذن والحنجرة وجراحة النساء والتوليد ضمن مبادرة 100 يوم صحة.

صحة أسيوط: العملية أجريت في جميع المستشفيات التابعة للوزارة

وأجرت مستشفي ديروط المركزي بقيادة دكتور رمضان أحمد، اليوم الجمعة، 12 عملية جراحية مجانية تنوعت بين 2 حالات نساء وتوليد و 7 حالات جراحة عامة و 2 حالة أنف وأذن وعملية واحدة مسالك بولية.

وقام بإجراء تلك العمليات الفريق الطبي المكون من دكتور دكتور محمد فوزي ودكتور ناجح مغني ودكتور احمد رأفت ودكتور ساهر ودكتور سامر ودكتور أحمد علي حسن ودكتور محمود عبد الباسط ودكتور محمد الخطيب ودكتورة سمية ودكتورة رانيا واطباء التخديد دكتور محمد عبد التواب ودكتورة ولاء بمعاونة مجموعة متميزة من طاقم التمريض.

وفي مستشفى ساحل سليم المركزي بقيادة دكتور أيمن نعيم، تم إجراء 6 عمليات جراحة بواسطة دكتور يوسف عبد الملاك ذكي أخصائي الجراحه ومعاونة دكتور هيثم علاء الدين كمال طبيب التخدير وطاقم التمريض المعاون بقسم الجراحة والعمليات.

بينما أجرت مستشفي منفلوط للصحة الإنجابية بقيادة دكتور ايهاب حكم مدير مستشفى الصحة الإنجابية 4 حالات ولادة قيصرية بواسطة دكتور روماني نادي ودكتور سليم فايز ودكتور عماد عطية ومعاونة دكتور محمد كمال ودكتور ايليا عبده اطباء التخدير بالمستشفى.

وأجرت مستشفى النساء والولادة والأطفال بقيادة دكتورة وفاء زين العابدين مدير المستشفي 7 عمليات تنوعت بين 5 عمليات قيصرية و عملية منظار بطن وعملية منظار رحمي كما تم تركيب لولب أثناء العملية لجميع الحالات.

وضم الفريق الطبي كل من دكتور رامي رأفت و دكتور عصام عبد الكريم ودكتور محمد عبد الوهاب ودكتور جهاد ضياء ودكتور احمد حسن ودكتور مصطفي فرغلي وبمعاونة أطباء التخدير دكتور محمد عزت ودكتور طارق حسن وطاقم التمريض المعاون مس مني سيد محمد وحمدية شحاتة وهيبة عبد العظيم وداليا ابراهيم وآية محمود.

كما أجريت بمستشفى الغنايم المركزي بقيادة دكتور حسام خميس، 4 عمليات جراحية مجانية بواسطه دكتور مختار داوود محمود و دكتورة اسماء احمد بخيت.

كما أجرت مستشفى القوصية المركزى بقيادة دكتور وليد أنور رياض، 10 عمليات جراحية شملت 3 عمليات جراحية صغرى و6 عمليات جراحية كبرى، وضم الفريق الطبي كل من دكتور ممدوح حليم ودكتور حسام الدين عمار ودكتور محمد سعد ودكتور محبوب مايز ودكتور ريمون مرزق بمعاونة فريق التمريض المكون من مس نسمه سعد وبسمه محمد و نجلاء رفعت و دعاء فتحى و فاطمه ماهر و مها محمود وباسم فرج.

جاء ذلك فى إطار الجهود المبذولة من مديرية الصحة بأسيوط بقيادة الاستاذ الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والاطقم الطبية للنهوض بصحة المجتمع الاسيوطي وتقديم كل الخدمات الممكنة لمساعدة المواطنين وخاصه ممن لا يتمتعون بنظام التأمين الصحي والغير القادرين علي تكاليف العلاج وذلك لتسهيل حصولهم على الخدمات الطبية.

مبادرة 100 يوم صحة

مبادرة 100 يوم صحة

مبادرة 100 يوم صحة