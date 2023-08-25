إزالة 36 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ببني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار جهود الوحدات المحلية بتكثيف حملات إزالة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وحالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص، داخل نطاق المحافظة، والتعامل معها بكل حسم.

وقاد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد للمحافظة، عددًا من الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بعدد من قري مراكز بني سويف وببا واهناسيا بحضور رؤساء المدن هاني الجويلي، مدحت صلاح، ناصر سيف وتواجد قوات من الشرطة والتنسيق الأمني مع مديرية أمن بني سويف.

وأوضح السكرتير العام المساعد، أنه تم المرور على عدد من أماكن البناء المخالفة والتعدي علي الأراضي الزراعية، كما تم فحص عدد من المتغيرات المكانية وتم تنفيذ الإزالات في بعض المناطق و القرى ومتابعة تنفيذ باقي الإزالات السابقة، مؤكدا على استمرار تنفيذ كافة حالات وقرارات الإزالة والإزالات الفورية في المهد و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفرت حملات اليوم الجمعة، عن إزالة التعدي علي الاراضي الزراعية في المهد "8 حالات مركز ناصر، 12 حالة مركز ببا، 10 حالات مركز اهناسيا، 6 حالات مركز بني سويف، بجانب إزالة حالة 300 متر اسفل كوبرى عدلى منصور وازالة حالة تعدي 200 متر خلف كنيسة الأزهرى.