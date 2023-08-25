الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

غدًا.. وزيرة الثقافة ومحافظ السويس يفتتحان الدورة الأولى لمعرض الكتاب بالمحافظة

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

تفتتح الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، يرافقهما الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، في السابعة مساء غدٍ السبت، فعاليات الدورة الأولى من معرض السويس للكتاب، المقامة على ممشى أهل السويس، على مساحة 1500 متر، وتستمر حتى 8 من شهر سبتمبر المقبل.

تفاصيل معرض السويس للكتاب

ويشارك في الدورة الأولى لمعرض السويس للكتاب ما يقرب من 40 ناشرًا، تتنوع ما بين دور نشر خاصة، ومؤسسات صحفية، وقطاعات تابعة لوزارة الثقافة، إلى جانب مكتبة مصر العامة.

ويرافق الدورة الأولى لمعرض السويس للكتاب برنامج فني وثقافي يشارك فيه أكثر من 70 مثقفًا، من خلال مجموعة من الندوات والفعاليات المختلفة التي تقام على هامشه على مدار أيامه.

ويفتح المعرض أبوابه يوميا للجمهور من الرابعة عصرًا حتى الواحدة صباحًا، ويأتي المعرض في إطار توجيهات وزيرة الثقافة بإقامة معارض الكتب في المحافظات المصيفية، وتحقيق فعلي لمبدأ العدالة الثقافية في أقاليم مصر، من خلال المعارض التي تنظمها هيئة الكتاب بشكل مستمر.

وتشارك  هيئة الكتاب في المعرض بما يقرب من 1500 عنوان من إصداراتها المختلفة بكافة السلاسل التي تصدر عنها، وتقدم كتبا قيمة من خلال مبادرة "الثقافة والفن للجميع"، التي أطلقتها وزيرة الثقافة من قبل خلال فعاليات الدورة الماضية من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بأسعار مخفضة تبدأ من جنيه واحد وصولًا إلى عشرين جنيهًا، ويشهد البرنامج الثقافي للمعرض مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تعمل على تأصيل الهوية الوطنية المصرية، كما سيتم الاحتفاء بمبدعي محافظة السويس، سواء في الأدب أو الفن، وسيتم الاحتفاء أيضًا بالرموز في المحافظة، وتتناول الندوات العديد من الفعاليات التي تهم الشعب السويسي، إلى جانب الأنشطة الفنية، وأنشطة الطفل.

معرض كتاب السويس هيئة الكتاب وزيرة الثقافة محافظ السويس أحمد بهي الدين

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