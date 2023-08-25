ارتفاع التوقعات العالمية لسعر النفط فوق 80 دولارا للبرميل

يتوقع بنك مورجان ستانلي أن تتلقى أسعار خام برنت دعما لتستقر بالقرب من 80 دولارا للبرميل إذ من المرجح أن تظل سوق النفط تعاني من عجز في النصف الثاني من 2023 قبل أن تعود لتحقيق فائض صغير في العام المقبل.

وقال محللون في البنك في مذكرة بتاريخ أمس الخميس إن أسواق المنتجات المكررة القوية وتخفيضات أوبك الكبيرة تدعم أسعار الخام.

ورفع مورجان ستانلي توقعاته لأسعار خام برنت للربع الثالث من العام إلى 85 دولارا للبرميل من 75 دولارا، كما رفعها للربع الأخير إلى 82.50 دولار من 70 دولارا. وجرى تداول خام برنت عند نحو 84 دولارا للبرميل، الجمعة.

وقال البنك إنه على الرغم من أن تخفيضات الإنتاج التي تطبقها أوبك سيكون لها تأثير إيجابي على أسعار النفط في المستقبل القريب، فإن الطاقة الفائضة عند أعلى مستوياتها منذ 20 عاما وقد يؤثر انخفاض الحصة السوقية للمجموعة سلبا على الأسعار في المدى الأطول.

وقررت السعودية تمديد تخفيضاتها الطوعية لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا حتى سبتمبر، وتقول المملكة إنها قد تمددها لفترة أطول من ذلك كما قد تزيد حجمها.

ورفع مورجان ستانلي توقعاته للطلب على النفط في 2023 إلى 2.1 مليون برميل يوميا من 1.8 مليون برميل.

ارتفاع أسعار النفط

وارتفعت أسعار النفط، الأسبوع الماضي، مع شح المعروض العالمي وسط انخفاض الصادرات من المملكة العربية السعودية وروسيا، ما عوض المخاوف بشأن نمو الطلب العالمي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 61 سنتا إلى 85.41 دولارًا للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81.88 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 63 سنتًا.

وبنهاية الأسبوع قبل الماضي، أنهى كلا الخامين القياسيين سلسلة مكاسب استمرت 7 أسابيع، حيث سجلت أسعار النفط خسارة أسبوعية بنسبة 2% بعد أن تعزز الدولار الأمريكي بسبب احتمال أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مع زيادة أزمة العقارات في الصين والمخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد.