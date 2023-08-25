وسائل إعلام جزائرية تسلط الضوء على قبول مصر فى مجموعة "بريكس"

سلطت عدة وسائل إعلام جزائرية، في مستهل نشراتها اليوم، الضوء على قبول مصر في مجموعة "بريكس"، ونقلت تعليق الرئيس السيسي بالتطلع إلى إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية.

وتحت عنوان "قبول مصر في مجموعة بريكس وهذا أول تعليق للسيسي"، نقلت قناة وموقع "النهار" الجزائرية واسعة الانتشار، تعليق الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعوة مصر للانضمام إلى بريكس، والذي قال فيه: "أثمن إعلان تجمع "بريكس" بدعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارا من يناير 2024. ونعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعاً علاقات وثيقة"، مضيفًا: "نتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة، وكذلك مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا، والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية".

فيما أورد موقع "سبق برس" الإخباري الجزائري بيان الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد قبول مجموعة بريكس، طلب مصر للانضمام إلى المجموعة رفقة خمس دول أخرى، ونقل نص تعليق الرئيس السيسي، والذي أكد فيه اعتزاز مصر بثقة دول البريكس، وتطلعه للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة، وكذلك مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي البيني.

- الانضمام سيعزز ثقة الدول المختلفة حول العالم في البريكس

كما نقل موقع "خبر برس" الجزائري خبر انضمام مصر لهذا التكتل الاقتصادي والسياسي، وأورد تصريح رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، حول المسعى "ببناء شراكة متكافئة للدول التي تتبنى آراء مختلفة لكنها ترى مستقبلا مشتركا".

كما أفردت صحيفة "الخبر" الجزائرية مساحة لتغطية تصريحات أبرز قادة البريكس حول انضمام مصر برفقة الأعضاء الجدد إلى البريكس، ونقلت تهنئة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، وتعليقه بأن هذا الانضمام سيعزز ثقة الدول المختلفة حول العالم في البريكس، وفي تشكيل عالم متعدد الأقطاب.

في السياق ذاته، أوردت صحيفة "لكسبرسيون" الناطقة بالفرنسية خبر انضمام 6 دول من بينهم مصر إلى تكتل بريكس وسلطت الضوء على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي هنأ فيها الأعضاء الجدد وتأييد بلاده لمواصلة تعزيز قدرات ونفوذ البريكس.

كما نقلت وصف الرئيس الصيني شي جين بينج بانضمام الأعضاء الجدد في البريكس بأنه يوم تاريخي، ونقطة انطلاق جديدة في لهذا التكتل الذي يضم بلدان صاحبة أسرع نمو اقتصادي.