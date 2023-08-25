بلومبرج: ثقل تكتل "بريكس" يزداد بعد انضمام مصر والعرب

أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، تزايد ثقل تكتل "بريكس" بعد انضمام مصر والعرب، وقال عدد من الخبراء إن هذا التوسع يمنح التكتل نفوذاً اقتصادياً هائلاً ويعزز قدرته على دفع المزيد من التجارة إلى العملات البديلة بعيدا عن الدولار، ما يخلق نوعا مختلفا من الاقتصاد العالمي.

وقالت الوكالة في تقريرها: "دعت دول الأسواق الناشئة الكبرى كبار مصدري النفط المملكة العربية السعودية وإيران ومصر والأرجنتين وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة للانضمام إلى تكتلها في محاولة لتوسيع نفوذها العالمي".

وقال رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، إن زعماء البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا اتفقوا على توسيع مجموعة البريكس اعتبارا من الأول من يناير، في قمة عقدت هذا الأسبوع في جوهانسبرج.

قوة اقتصادية كبيرة

وأكدت الوكالة الأمريكية أن إدراج المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى جانب روسيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والبرازيل، يجعل التكتل يجمع العديد من أكبر منتجي الطاقة مع أكبر المستهلكين في العالم النامي، مما يمنح الكتلة نفوذاً اقتصادياً هائلاً، وبما أن معظم تجارة الطاقة في العالم تتم بالدولار، فإن التوسع يعزز أيضًا قدرتها على دفع المزيد من التجارة إلى العملات البديلة.

وقال رامافوزا، في مؤتمر صحفي مشترك مع زعماء المجموعة الآخرين: "لدينا إجماع على المرحلة الأولى من عملية التوسع هذه، وستتبعها مراحل أخرى، وتم التوصل أيضًا إلى اتفاق حول الحاجة إلى إصلاح الهيكل المالي العالمي والمؤسسات الرئيسية لتحقيق ذلك. وأكد أن العالم أكثر إنصافا وشمولا وتمثيلا.

وأوضح التقرير أن توسيع البريكس سيعني أيضًا مزيدًا من التأثير للتحالف في الشئون العالمية، وقد يؤدي إلى نوع مختلف من الاقتصاد العالمي، وفقًا لـ"بلومبرج إيكونوميكس"، وذلك لأنه بالمقارنة مع مجموعة السبع فإن دول البريكس أقل توجهاً نحو السوق.

آراء الخبراء فى انضمام مصر والعرب لبريكس

قال حسنين مالك، الخبير الاستراتيجي في شركة تيليمر في دبي: إن توسيع مجموعة البريكس مدفوع بالرغبة في بناء بديل لنظام دولي يتمحور حول الهيمنة الأمريكية.. يجب التمييز بين استخدام الدولار الأمريكي كعملة تجارية، والتي قد تتآكل عندما يبحث الكثيرون عن بديل، وكعملة احتياطية، لا تتمتع أي دولة أخرى أو مجموعة من البلدان تقريبًا بالحجم والمصداقية المؤسسية والخصائص القابلة للتحويل بحرية لمنافستها.

وكان الدافع وراء التوسع إلى حد كبير هو الصين، لكنه حظي بدعم روسيا وجنوب إفريقيا. وكانت الهند تشعر بالقلق من أن مجموعة البريكس الأكبر قد تحول المجموعة إلى ناطق بلسان الصين، في حين كانت البرازيل قلقة بشأن تنفير الغرب.

وقال تشارلي روبرتسون، رئيس الاستراتيجية الكلية في شركة الاستثمار في الأسواق الناشئة FIM Partners، إن مجموعة البريكس لم تفعل الكثير منذ تأسيسها في الفترة 2009-2010، ولا تتوقع أن يتغير ذلك بشكل ملحوظ.

وقال: "إن إنشاء مجموعة البريكس بشكل هادف هو بنك التنمية الجديد، وتوسيع البريكس، وبالتالي عضوية بنك التنمية الجديد أمر مهم. سواء كانت السعودية أو الإمارات العربية المتحدة تضخ رأس المال، أو مصر والأرجنتين وإثيوبيا وربما إيران التي تعتمد على رأس المال هذا، فإن الدول الأعضاء في مجموعة البريكس ستستفيد من هذا الرأسمال"

وقال أنيل سوكلال، سفير جنوب إفريقيا لدى البريكس، إن إندونيسيا طلبت تأجيل عضويتها لأنها تريد التشاور مع نظرائها في رابطة دول جنوب شرق آسيا، ويمكن قبولها في العام أو العامين المقبلين، و"كان هناك إجماع جاهز من جميع الدول الأخرى، مما جعل الاختيار سهلا للغاية".

ووصف الرئيس الصيني، شي جين بينغ، توسع البريكس بأنه حدث تاريخي ونقطة انطلاق جديدة للتعاون بين الدول النامية، في حين قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن بلاده ستعمل مع الأعضاء الطامحين للانضمام إلى المجموعة.