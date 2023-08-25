الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير: مدافع أرسنال يقترب من الانتقال إلى ريال سوسيداد

كيران تيرني
كيران تيرني

بات كيران تيرني، مدافع فريق أرسنال الإنجليزي، على أعتاب خوض تجربة احترافية هي الأولى له خارج الأراضي البريطانية.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، أن ريال سوسيداد الإسباني، أبرم صفقة مع أرسنال، بشأن الحصول على خدمات المدافع الإسكتلندي، كيران تيرني، على سبيل الإعارة.

وأضاف رومانو، أن الصفقة لم تتضمن بند خيار الشراء بالنسبة للنادي الإسباني، مشيرًا إلى أنه تم تغطية الراتب الذي سيحصل عليه تيرني.

وأوضح الصحفي الإيطالي، أن كيران تيرني، سيخضع غدًا للفحص الطبي في إسبانيا، تمهيدًا للانضمام إلى صفوف ريال سوسيداد.

ويلعب كيران تيرني، لصفوف أرسنال، منذ أغسطس عام 2019، عندما انضم إليه قادمًا من سيلتك الإسكتلندي.

وشارك المدافع الإسكتلندي، البالغ من العمر 26 عامًا، مع أرسنال، في 124 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف.

صفقات أرسنال في الميركاتو الصيفي

أبرم فريق أرسنال، ثلاث صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتعاقد النادي اللندني، مع الألماني كاي هافريتز، مهاجم تشيلسي، مقابل ما يقرب من 65 مليون جنيه استرليني.

كما تعاقد أرسنال، مع الهولندي جوراين تيمبير، مدافع أياكس أمستردام، قبل أن يضم لاعب الوسط ديكلان رايس، من وست هام يونايتد، في صفقة قياسية، بلغت 100 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب 5 ملايين كإضافات ليصبح أغلي لاعب إنجليزي في تاريخ «بريميرليج». 

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