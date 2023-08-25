الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير أسواق: الاقتصاد المصرى سيكون الأول عربيًا خلال 10 سنوات (فيديو)

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري

تحدث مازن سلهب، خبير الأسواق، عن الفائدة الاقتصادية التي تعود على الدول المنضمة لتكتل البريكس، مؤكدًا أن جميع هذه الدول وعلى رأسها الدول المؤسسة للتجمع، تبحث عن فائدة اقتصادية مشتركة.

وأضاف سلهب، خلال حواره مع قناة "القاهرة الإخبارية": "عندما نتحدث عن أرقام فهناك أكثر من 21 تريليون دولار كناتج محلي إجمالي لهذه الدول، ومع إضافة الدول الجديدة فنحن نتحدث عن أكثر من 2 تريليون دولار كناتج محلي".

وأكد أن تجمع البريكس يهدف لتعزيز التجارة بين الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن جميع الدول ستكون بشكل أو بآخر لها دور في هذا التجمع.

خبير: ملف الطاقة سيكون من أهم ملفات تكتل البريكس

كما أشار إلى أن انضمام دول مثل السعودية فهذا يعني أن ملف الطاقة سيكون واحدًا من أهم ملفات دول البريكس، حيث إن الصين والهند هما ثاني وثالث أكثر الدول المستهلكة للنفط في العالم.

وتابع: "هناك تصاعد نفوذ صيني كبير في العالم ولا أحد ينكر ذلك، لذلك كان هناك تخوف هندي من هذا الأمر في مرحلة معينة"، موضحًا أن الصين والهند تقودان قطار الاقتصاد والنمو في العالم.

واستكمل: "مصر أيضًا صاحبة اقتصاد عملاق وتوقعات النمو إيجابية خلال الخمس سنوات المقبلة، وقد يصبح الناتج المحلي المصري ثاني أكبر اقتصاد عربي، وربما يصل للمرتبة الأولى خلال 10 سنوات من الآن".

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