الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أستاذ طب نفسى: التعلق المرضى يشبه "الدبة اللى قتلت صاحبها" (فيديو)

التعلق المرضي
التعلق المرضي

قال الدكتور مصطفى شحاتة، أستاذ الطب النفسي، إن تعريف "التعلق المرضي" هو عبارة عن عدة سلوكيات يكون الإنسان مصدرها الوحيد، منها حب مبالغ فيه لأشخاص أو أماكن أو أزمنة، ولا يكون لديه إدراك للتحكم بعاطفته.

وأضاف "شحاتة"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الجمعة، أن المريض لا يشعر بها في المراحل الأولى، وإنما يشعر بآثارها بعد ذلك عندما يجد كل من حوله يتجنبونه.

ونوه أستاذ الطب النفسي إلى أن التعلق المرضي يشبه وصف "الدبة اللي قتلت صاحبها"، وعندما يبدأ المريض في مراجعة دفتر علاقاته يجد مجموعة من العلاقات المضطربة بشدة لديه.

- التعلق يعتبر محطة حياتية مر بها الجميع


وأوضح أستاذ الطب النفسي أن التعلق يعتبر محطة حياتية الجميع مر بها منذ أن كنا أطفالًا، منها التعلق بالوالدين، ثم الاستقلال عن الحضانة العائلية، وهذا هو التطور النفسي الطبيعي لمسألة "التعلق".

وتابع: يجب أن يكون لدينا تعلق في البدايات، فلا يوجد طفل مر بمرحلة عدم التعلق، ولا بد من المرور بها، ثم الفطام النفسي عند عمر الـ 14 عامًا.

استاذ طب نفسي التعلق المرضي الدبة اللي قتلت صاحبها التعلق طب نفسى

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