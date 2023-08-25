اليوم.. انطلاق فعاليات مؤتمر شباب أوروبا برئاسة الأنبا موسى

تبدأ الكنيسة الأرثوذكسية فعاليات مؤتمر شباب أوروبا بألمانيا رقم 21، بحضور الأنبا موسي أسقف عام الشباب بالكنيسة القبطية الارثوذكسية في مصر، والأنبا رافائيل اسقف عام كنائس وسط القاهرة.

تفاصيل المؤتمر

كما يشارك في الفعاليات الأنبا جبرائيل أسقف إيبارشية النمسا، والأنبا إسطفانوس أسقف ببا و الفشن، و الأنبا بولس أسقف عام الكرازة بإفريقيا، والأنبا مارك أسقف إيبارشية باريس,



ويستضيف دير الشهيد أبي سيفين للأقباط الأرثوذكس في هوكستر بألمانيا خلال الفترة من 25 إلى 27 أغسطس الجاري، النسخة الحادية والعشرين من مؤتمر الشباب القبطي الأرثوذكسي في أوروبا.

ويشارك في المؤتمر حوالي 380 من شباب أوروبا أبناء إيبارشيّة الكنيسة القبطيّة الأرثوذكسيّة بالمهجر.

وكانت النسخة الأولى من هذا المؤتمر قد انطلقت في 2005 بألمانيا، بالقرب من الدير المضيف لنسخة هذا العام، وعقدت نُسَخُه التالية بين إنجلترا وإيطاليا والنمسا والمجر واليونان.

- المشاركة مجانية

وأشار الموقع الرسمي للمؤتمر، إلى أن المشاركة مجانية، وذلك عبر ملء نموذج تسجيل إلكتروني، على أن يتم غلق باب الحجز يوم 22 يوليو الماضي.

وتوقف المؤتمر لمدة 3 سنوات بسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم، وفي 21 يوليو 2022، عُقد في العاصمة النمساوية فيينا بحضور البابا تواضروس الثاني، ومختلف الأساقفة والكهنة، وتناول سبل ربط الشباب في أنحاء العالم بالوطن والكنيسة الأم في مصر، والتمسك بالقيم الدينية والأخلاق في المجتمعات الغربية.