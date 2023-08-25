الجمعة 25 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الجارديان": انضمام مصر والدول الكبرى المنتجة للنفط لـ"بريكس" يشكل الاقتصاد العالمى

مجموعة بريكس
مجموعة بريكس

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن انضمام مصر والدول الكبرى المنتجة للنفط لمجموعة بريكس أمر مهم يسهم في إعادة تشكيل النظام والاقتصاد العالمي، وتوفير ثقل موازن للولايات المتحدة وحلفائها.

وأعلنت مجموعة البريكس، التي تضم الاقتصادات الناشئة الكبرى، عن قبول 6 أعضاء جدد، في محاولة لإعادة تشكيل النظام العالمي العالمي، وتوفير ثقل موازن للولايات المتحدة وحلفائها.

txt

بعد الانضمام لـ بريكس.. 4 محاور رئيسية تحقق رؤية مصر التنموية

مصر تنضم لمجموعة بريكس

واعتبارًا من بداية 2024، ستنضم إلى "بريكس" إيران والمملكة العربية السعودية ومصر والأرجنتين والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى الأعضاء الخمسة الحاليين- البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا- حسبما تم الإعلان عنه في قمة عقدت في جوهانسبرج أمس الخميس.

انضمام تاريخى

وقال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إن انضمام هذه الدول "تاريخي"، فلقد كان المؤيد الرئيسي لقبول أعضاء جدد، وقدم مجموعة البريكس الموسعة كوسيلة لجنوب العالم ليكون له صوت أقوى في الشئون العالمية.

وقالت الصحيفة: من غير الواضح كيف سيعزز التوسع بشكل كبير نفوذ المجموعة على الساحة العالمية، وقال محللون إن ذلك سيعتمد على مدى قدرتها على العمل في انسجام تام، وقد جعلت مجموعة الأعضاء الجدد المجموعة أكثر تباينًا، فهي مزيج من الأنظمة الاستبدادية القوية مع الديمقراطيات المتوسطة الدخل والنامية.

وقالت مارجريت مايرز، مديرة برنامج آسيا وأمريكا اللاتينية في حوار البلدان الأمريكية: "ليس من الواضح تماما ما الذي سيجنيه أعضاء البريكس الجدد من عضويتهم في الكتلة، في الوقت الحالي، على الأقل، تعتبر هذه الخطوة أكثر رمزية من أي شيء آخر، فهي مؤشر على دعم واسع النطاق من الجنوب العالمي لإعادة ضبط النظام العالمي".

txt

رئيس الوزراء: انضمامنا لـ"بريكس" جاء بفضل جهود القيادة السياسية

سر غياب الرئيس الروسى عن قمة بريكس

ولم يحضر فلاديمير بوتين القمة، التي استمرت ثلاثة أيام، شخصيًا، حيث يواجه مذكرة توقيف بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، لكن توسيع البريكس يمثل دفعة رمزية له، وهو يحارب الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لعزل نظامه لإجباره على الانسحاب وإنهاء الحرب.

مصر بريكس العالمي الجارديان البريكس

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": هناك 19 دولة تريد الانضمام إلى البريكس وفق شروط الأعضاء

تقرير أمريكي: الصين وروسيا سيعززان نفوذهما السياسي والاقتصادي في قمة البريكس

لافروف: بريكس لا تطمح بأن تكون قوة جماعية مهيمنة جديدة

فايننشال تايمز: البريكس قد تكون المنافس لمجموعة السبع G7

لديها النفوذ السياسي والاقتصادي.. دول "البريكس" قادرة على مواجهه الهمينة الغربية

ضم أعضاء جدد والتعاون مع إفريقيا.. أجندة حافلة لقمة بريكس 2023

الكرملين: مشاركة افتراضية لـ بوتين فى قمة البريكس المقبلة

"القاهرة الإخبارية": جنوب إفريقيا تعلن عدم مشاركة "بوتين" في قمة البريكس

الأكثر قراءة

بعد ظهورها حليقة الرأس.. أزمات فى حياة أسما شريف منير

"50 ألف دولار" تنهي علاقة والتر بواليا بالأهلى بالتراضى

رئيس البورصة لـ"الدستور": التكنولوجيا المالية وسوق المشتقات والتمويل المستدام أبرز أولوياتنا الفترة المقبلة

مصرفيون وخبراء: انضمام مصر لـ"بريكس" خطوة قوية لتعزيز العملة المحلية

يورجن كلوب يحسم مصير صفقة انتقال محمد صلاح لـ اتحاد جدة

بمشاركة 100 لاعب.. ختام كرنفال الغربية الأول لشطرنج الناشئين بجامعة طنطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

وائل لطفي

حديث البريكس

د. محمد عفيفي

مصطفى كامل

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

محمد عبدالعزيز

نحن بخير ... الحمد لله

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)