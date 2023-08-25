الجيزة تعلن قطع المياه عن عدد من المناطق لمدة 6 ساعات.. اليوم

أعلنت محافظة الجيزة، انقطاع المياه عن عدد من المناطق لمدة 6 ساعات منتصف اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023.

وأفادت محافظة الجيزة، في بيان لها، بأن قطع المياه سيتم في قرى مركز ومدينة الصف، لتنفيذ أعمال مشروع رافع المياه وخط الطرد المغذيين لقرى: عرب الترابين – أبوحمود – أبوعريضة.

مواعيد قطع المياه بالجيزة

وقالت محافظة الجيزة إن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ستقطع المياه عن خط مياه الشرب الرئيسي قطر 800 مم الموازي لمحطة الرفع بعزبة مفرح بالصف لربط الخط المغذى للمشروع، وذلك لمدة 6 ساعات تبدأ من الساعة 12 مساء الجمعة وحتى 6 صباحا السبت 26 أغسطس.

من جانبه، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة الصف بالمتابعة الدورية والتنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة والشركة القائمة بالأعمال للالتزام بالموعد المحدد؛ للانتهاء من الأعمال وعودة ضخ المياه بصورة طبيعية فور الانتهاء.

وأشارت محافظة الجيزة، بأن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي قرى ( غمازة الكبرى، نزلة عليان، الإخصاص، العطيات، طرخان، الشوبك الشرق).

وأكدت المحافظة بأن الشركة ستوفر سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب للتوجه للمناطق المتأثرة، بالانقطاع عند الطلب على رقم طوارئ 125.