بينها العرض المسرحى "لما روحى طلعت".. أجندة الدستور الثقافية

العرض المسرحي "لما روحي طلعت"، إحدي الأمسيات الفنية والثقافية، والتي يحتشد بها اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023، و أجندة الدستور الثقافية.

ففي الثانية ظهرا، تحل الكاتبة الروائية هالة البدري، في ضيافة الصالون الثقافي، والذي ينظمه نادي السيارت بالإسكندرية، في لقاء مفتوح حول عالمها الروائي، وأبرز المحطات في مسيرتها الأدبية، والجوائز والتكريمات، ومنها حصولها مؤخرا علي جائزة الدولة التقديرية.

ــ لما روحي طلعت بمكتبة مصر الجديدة

وفي السابعة والنصف مساء، يستقبل مسرح مكتبة مصر الجديدة العامة، بمقرها الكائن بشارع العروبة، العرض المسرحي “لما روحي طلعت”، والذي تقدمه فرقة “لمسة” المسرحية المستقلة.

والعرض من تأليف مصطفي حمدي، وإخراج محمد النبوي، وبطولة كل من: محمد النبوي، محمد أشرف، دينا عبد الرحمن، نجلاء أحمد، محمد فاتح، كريم عباس، أيمن وحيد، حاتم محمد، مريم عصام، إسلام يمني، أحمد جمال، وأحمد بدوي.

ــ حفل ياسمين علي بمهرجان الصيف الدولي

وضمن فعاليات الدورة العشرين لمهرجان الصيف الدولي، والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية، يستقبل المسرح المكشوف في الثامنة والنصف مساء، حفل موسيقي غنائي فني، والذي تحييه الفنانة الشابة ياسمين علي، وباقة منتقاة من أجمل ما قدمت من أغاني طربية.

ــ افتتاح معرض الحرف اليدوية

وفي الحادية عشرة صباحا، تنطلق بمكتبة مصر العامة، بمقرها الكائن بجوار مجلس الدولة، فعاليات معرض “الحرف اليدوية”، ويتضمن المعرض الذي يستمر اليوم وغدا السبت، منتجات يدوية من الجلود والأكسسوارات والكروشيه ،غيرها.

ــ حفل فرقة "صول" بقبة الغوري

كما يقيم مركز إبداع قبة الغوري التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء، حفل غنائي لفرقة "صول" يتضمن البرنامج مجموعة متميزة الأغاني منها: "جرحونا برمش عين، أهيم شوقا، من حبي فيك يا جارى، قلبي دليلي، علي اللي جرى، أسأل روحك".

ــ غسان ودينا بقصر الأمير طاز

وفي نفس التوقيت ــ الثامنة مساء ــ يقيم قصر الأمير طاز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفل لثنائي العود غسان اليوسف ودينا عبد الحميد، تحت عنوان "عسلية" وهو مستوحى من الحلوى المصنعة من العسل الأسود التي تشتهر بها محافظات الصعيد وهي مرتبطة بالفرح والمناسبات السعيدة.

يتضمن الحفل مؤلفات خاصه بثنائي العود منها "ليالي النيل، أرض الفيروز، رقصة، حياة"، بالإضافة إلى أعمال كبار الفنانين مثل أم كلثوم، عبد الوهاب، فريد الأطرش، ويختتم الحفل بالعزف على عود واحد والتي يشتهر بها الثنائي.

ــ تغريبة القافر بمكتبة ميكرفون

وفي السابعة مساء، يحل الكاتب الروائي العماني، زهران القاسمي، في ضيافة مكتبة ميكرفون بالدقي، لمناقشة وتوقيع روايته “تغريبة القافر”، والتي حصل عنها، علي جائزة البوكر للرواية العالمية لدورة هذا العام 2023.

ــ المنشد "عامر التونى" يحيى الليلة التاسعة لـ "صيف الإنتاج الثقافى"

وفي التاسعة مساء، تحيى فرقة المولوية بقيادة المنشد الدكتور عامر التونى، الليلة التاسعة لبرنامج "صيف الإنتاج الثقافى" الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا المصرية.

ويقضى جمهور المسرح وقتا مع مجموعة من الأغاني في حب الله ورسوله، إلى جانب الإنشاد الديني، يشدو بها الفنان الدكتور عامر التوني مؤسس فرقة المولوية، والتي حاول من خلالها طرح التراث المولوى المصري على الساحة العالمية، ليؤكد للعالم أجمع أن مصر لها خصوصية تراثية بين الأمم مما يؤكد هويتها الثقافية .