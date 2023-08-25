الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهمين بإشعال النيران فى أسلاك كهربائية بقطعة أرض بالقاهرة

ضبط متهمين
ضبط متهمين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمنا قيام شخصين بإضرام النيران بأسلاك كهربائية بقطعة أرض بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

 تفاصيل الواقعة

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (مقيمان بدائرة القسم)، وبمواجهتهما اعترفا بإضرام النيران ببعض الأسلاك الكهربائية، سبق سرقتها من داخل أحد المواقع الإنشائية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وبيعها لشخصين (مالك مخزن "له معلومات جنائية"، وآخر - مقيمان بدائرة القسم) تم ضبطهما، وبحوزتهما  (2) جوال بداخلهما بعض الأسلاك الكهربائية ، وبمواجهتهما اعترفا بعلمهما بأن الأسلاك من متحصلات واقعة سرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الداخلية مقطع فيديو ع فيس بوك إضرام النيران مدينة نصر بأسلاك كهربائية

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