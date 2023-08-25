الداخلية تضبط المتهمين بسرقة "بلاعات" الصرف الصحى فى البحيرة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنا قيام (شخصين) يستقلان مركبة "توك توك" بسرقة غطاء بالوعة صرف بمركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة.

تفاصيل الواقعة

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة وتبين أن (لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة كفر الدوار)، وكذا ضبط المركبة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن المسروقات بمسكن أحدهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.