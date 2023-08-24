أحمد فهمى لـ"القاهرة الإخبارية": لجأت لطبيب نفسى لفهم شخصية مسلسل السفاح

كشف الفنان أحمد فهمي، عن تفاصيل تجربته في مسلسل السفاح، قائلا: "أي فنان مثيل على عمل فني يعلم أنه في وضع المُجازف، فربما لم يخض التجربة أحد قبله، وبالتالي يكون الفنان الشخص الأول في التجربة".

وأضاف فهمي خلال لقائه ببرنامج "عاصمة الفنون" الذي تقدمه الإعلامية هدى كمال عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "أعشق التجارب والتجديد منذ أن تخرجت في الجامعة".

“فيلم العارف”

وأوضح أن فيلم العارف أتاح له تقديم شكل مختلف بعيدًا عن الكوميديا، كما أنه لجأ لطبيب نفسي من أجل فهم شخصية السفاح.

وأشار الفنان أحمد فهمي إلى أنه كان واثقا من نجاح أغنية "اختياراتي مدمرة حياتي".