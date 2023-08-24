الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد فهمى لـ"القاهرة الإخبارية": لجأت لطبيب نفسى لفهم شخصية مسلسل السفاح

أحمد فهمي
أحمد فهمي

كشف الفنان أحمد فهمي، عن تفاصيل تجربته في مسلسل السفاح، قائلا: "أي فنان مثيل على عمل فني يعلم أنه في وضع المُجازف، فربما لم يخض التجربة أحد قبله، وبالتالي يكون الفنان الشخص الأول في التجربة". 

وأضاف فهمي خلال لقائه ببرنامج "عاصمة الفنون" الذي تقدمه الإعلامية هدى كمال عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "أعشق التجارب والتجديد منذ أن تخرجت في الجامعة". 

“فيلم العارف” 

وأوضح أن فيلم العارف أتاح له تقديم شكل مختلف بعيدًا عن الكوميديا، كما أنه لجأ لطبيب نفسي من أجل فهم شخصية السفاح. 

وأشار الفنان أحمد فهمي إلى أنه كان واثقا من نجاح أغنية "اختياراتي مدمرة حياتي". 

أحمد فهمي فيلم العارف مسلسل السفاح اختياراتي مدمرة حياتي برنامج عاصمة الفنون

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