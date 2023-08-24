حماية الحدود والهجرة الكندية CBSA تشيد بإجراءات التسهيلات المطبقة بمطار القاهرة الدولى

التقي الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني اريك كاميرون ممثل إدارة حماية الحدود والهجرة الكندية لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، وذلك بمقر سلطة الطيران المدنى، حيث تمت مناقشة البرامج التدريبية المشتركة في مجال تسهيلات الطيران ومجالات حماية الحدود ومنع الاتجار بالبشر.

وخلال اللقاء أشاد الجانب الكندي بإجراءات قبول الركاب المسافرين إلي كندا علي رحلات شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والاجراءات الخاصة، بكشف تزوير مستندات وجوازات السفر للركاب مما كان له مردود إيجابي لزيادة عدد تردد رحلات شركة مصر للطيران من جمهورية مصر العربية الى كندا بواقع رحلة يوميًا.

مزيد من التعاون المشترك فى مجالات تسهيلات الطيران

وفي ذات السياق،، رحب الطيار عمرو الشرقاوي بالوفد الكندي، مؤكدًا أهمية هذا اللقاء الذي تناول سبل التعاون فى مجالات التدريب والانظمة الحديثة فى الكشف ومضاهاه مستندات السفر.

ومن جانبه، أعرب اريك كاميرون عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المشترك فى مجالات تسهيلات الطيران والتدريب على إجراءات الكشف عن تزوير جوازات السفر والمستندات من خلال الاعتماد على الأنظمة التكنولوجية الحديثة.

كما أثنى الجانب الكندي على التعاون المثمر بين وزارة الطيران المدني والسلطات الكندية خاصة في ضوء الجهود الواضحة التي تتم بدعم ورعاية الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني من أجل بحث مزيد من آفاق العمل المشترك لصالح الجانبين،، مشيرين إلى الجهود الواضحة التي يشهدها قطاع الطيران المدني خلال الفترة الحالية من خلال مواصلة أعمال التطوير والتحديث في مختلف أنشطة الطيران المدني، وكذلك تزويد منظومة المطارات المصرية بأحدث النظم التكنولوجية، وتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة، فضلًا عن تطبيق أفضل الممارسات الخاصة بتجارب السفر لجعلها أكثر سهولة ومرونة.

جدير بالذكر بأنه تم تنظيم دورة تدريبية عن طريق ممثل إدارة حماية الحدود والهجرة الكندية خاصة بإجراءات الكشف عن التزوير والتعريف بالنسخة الجديدة لجواز السفر الكندي الصادر في مارس ٢٠٢٣ لمجموعة عمل الرحلات المتجهة إلي كندا من ممثلي شركة مصر للطيران؛ لتوضيح العلامات الأمنية الجديدة، والتي تسهم في منع تزوير جوازات السفر الكندية وكيفية اكتشاف المستندات المزورة.