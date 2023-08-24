توفير كراتين مواد غذائية لسكان مركز الصف بالجيزة ضمن مبادرة "حياة كريمة"

تهتم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في المقام الأول بالفقراء حيث تعمل على توفير احتياجاتهم من الطعام والمال، ومن ثم تقوم بتوفير الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها السكان داخل قرى الريف المصري في حياتهم اليومية، وذلك للارتقاء وإزالة أعباء استمرت معهم لسنوات طويلة.

المبادرة وفرت لي كراتين مواد غذائية

"فكرية حسن" تعيش في مركز الصف بمحافظة الجيزة،تبلغ من العمر 70 عامًا، الوحدة اقتحمت حياتها بعد وفاة زوجها وأصبحت لا تملك قوت يومها ، وكانت تعتمد على مساعدات الأهالي، حتى أصيبت بالعديد من الأمراض وأصبحت قعيدة على فراش المرض، وتمنت فقط أن يتوفر لها العلاج والطعام ، وأثناء جلوسها أتت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالخير ووفرت لها ما تريد من طعام وعلاج بطريقة شهرية.

وقالت "فكرية"لـ"الدستور" إنها تعيش بمفردها بعد وفاة زوجها المزارع، ولا تملك أي مصدر دخل أو معاش تستطيع الاعتماد عليه في تدبير نفقاتها، لذلك كانت تنتظر أن يمد إليها المواطنون يد العون، ويعطوها فتات الخبز حتى تعيش عليه، ولأن عمرها يتخطى الـ٧٠ عامًا، لم تجد فرصة عمل تستطيع أن تحصل من خلالها على قوت يومها، وذكرت أنها كانت تدعو الله ليلًا ونهارًا أن يرزقها ويمد لها يد العون، لتجد في أحد الأيام أن هناك من يطرق بابها ، حاملًا كراتين مواد غذائية، ويرتدى قميص حياة كريمة، فسجدت شكرًا لله على نجدتها.

وأضافت أن أعضاء فرق البحث والرصد الميداني التابعين للمبادرة الرئاسية أخبروها بأنهم عرفوا بأمرها من أحد الجيران، وقرروا الذهاب إليها لمعرفة قصتها، ومساندتها، وأوضحت أنها أخبرتهم بكل بياناتها، وخلال أيام قليلة جاءوا ومعهم أطباء ووقعوا علىّ الكشف الطبي ضمن القوافل الطبية التابعة للمبادرة ووزارة الصحة والسكان، وصرفوا لها الأدوية مجانًا، وبعد أيام قليلة وجدت من يعطيها بعض المال لمساعدتها على سد احتياجاتها طوال الشهر، موجهة الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا لها المساعدات وحفظوا كرامتها بعد معاناة استمرت معها لسنوات، كما وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي غيرت وجه الريف المصري ووفرت احتياجات الفقراء من الخدمات الأساسية ووفرت لهم حياة هادئة خالية من القلق والتوتر.