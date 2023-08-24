طارق لطفى لـ"الدستور": اشتغلت 33 سنة فى الفن منها 15 سنة دراما

قال الفنان طارق لطفي، إنه سعيد جدًا وفخور بوجوده في مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية لعام 2023 برئاسة الدكتور يحيى الفخراني، ووسط كل هؤلاء النجوم.

وتابع الفنان طارق لطفي في تصريحات خاصة لـ "الدستور" قائلاً: "أنا فرحان بالمهرجان ومبسوط قوي خاصةً إن أنا اشتغلت 33 سنة في عالم الفن، وقضيت منهم 15 سنة في الدراما ووصلت بيها للجمهور من خلال الدراما وأنا أحبها وأفضلها كثيرًا، لأنها هي قلب الشارع المصري والجمهور يحبها".

مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية لعام 2023

ومن المقرر أن يكون اليوم هو موعد انطلاق فعاليات مهرجان "القاهرة للدراما" والاحتفال بمرور 60 سنة دراما، حيث تم إنتاج أول مسلسل درامي "هارب من الأيام" بطولة عبدالله غيث، والمخرج نور الدمرداش، والمؤلف فيصل ندى.

يجدر الإشارة إلى أن القائمين على المهرجان قرروا تكريم الفنان الراحل مصطفى درويش لأفضل ممثل دور ثان، إلى جانب وجود 8 جوائز مستحدثة لأفضل مؤلف دراما، ومونتاج، وأفضل الفنانين دور أول وثان، وأفضل الأعمال الفنية، كما يشارك في المهرجان 35 عملًا دراميًا من الأعمال الرمضانية وأعمال طوال العام.

ومن المقرر أن يكون اليوم هو موعد انطلاق فعاليات مهرجان "القاهرة للدراما" والاحتفال بمرور "60 سنة دراما"، حيث تم إنتاج أول مسلسل درامي "هارب من الأيام" بطولة عبدالله غيث، والمخرج نور الدمرداش، والمؤلف فيصل ندى.

جدير بالذكر أن هذا العام للمرة الأولى في مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية يتم وضع جائزة للممثلين والممثلات لاختيار الأفضل من بينهم على الموسم الدرامي كاملًا وليس فقط الماراثون الرمضاني لعام 2023، كما أنه يمكن للجمهور التصويت لاختيار الأفضل من وجهة نظرهم سواء وجه صاعد أو ممثل دور ثان أو مساعد، بالإضافة إلى التصويت على اختيار أفضل مؤلف ومخرج لعمل درامي على مدار العام.